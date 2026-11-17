Joaquín Loo| Piloto panameño se sube a un bólido de alto nivel
El vehículo de colección es fabricado en Le Mans, Francia, y es único en su tipo en Panamá
Panamá/El prototipo Ginetta G61-LT-P3, un bólido de competición de la categoría LMP3 de Le Mans, fue presentado durante una práctica libre de exhibición el pasado fin de semana en el circuito del Autódromo Panamá. Se trata de un proyecto del equipo Auto Repuestos 2001, del piloto panameño Joaquín Loo.
Este automóvil, considerado una pieza de colección privada de alto nivel, formó parte de la película Gran Turismo y fue adquirido por el piloto panameño en una subasta realizada en Estados Unidos.
"Siempre quería coleccionar un carro así y lo trajimos a Panamá, después de comprarlo en una subasta. Es un proyecto que estamos desarrollando para llevarlo a los tiempos de competencia", expresó Loo.
El piloto explicó que el prototipo Ginetta G61-LT-P3 llevaba seis años sin rodar, por lo que ha sido necesario realizar ajustes y corregir algunos detalles mecánicos.
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"Siempre salen un par de cositas que estamos corrigiendo. Se está ensayando y vamos poco a poco para ir conociendo mejor el auto, tanto la mecánica como el manejo, antes de llevarlo a correr a la pista", afirmó.
El vehículo representa un ejemplar único en Panamá dentro de la escena de competición automovilística.
Aunque en el país no existe una categoría oficial exclusiva para prototipos LMP3, no sería una sorpresa ver un bólido de estas características en categorías abiertas o como prototipo invitado, compitiendo en tiempos frente a automóviles GT3 y V8 tubulares de alta potencia.
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Actualmente, el serial GT Challenge de las Américas tiene como escenario el Autódromo Panamá, donde participan vehículos de las categorías GT3, Porsche Cup y V8 tubulares.
En cuanto a sus características técnicas, el Ginetta G61-LT-P3 está equipado con un motor Nissan VK56 V8 de 5.6 litros, una configuración utilizada en distintos prototipos de competición LMP3. Su potencia podría alcanzar los 520 caballos de fuerza sin restrictores.
Otro de sus elementos destacados es su estructura: todo el chasis está construido en fibra de carbono, un material utilizado en vehículos de alto rendimiento por su resistencia y ligereza.
Un prototipo LMP3 homologado por el Automobile Club de l'Ouest (ACO) puede superar los 125 mil dólares y alcanzar precios de hasta 250 mil dólares, además de requerir mantenimiento especializado.
Información de Harmodio Arrocha