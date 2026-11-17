El boxeador panameño regresó al país con los cinturones superligero Continental Americas AMB y FECARBOX CMB en sus manos.

Panamá/José 'El Magnífico' Núñez vuelve a casa, contento y satisfecho por el resultado obtenido en su última pelea la que se realizó el pasado fin de semana en El Paso, Texas (Estados Unidos).

Núñez arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, donde fue recibido por familiares y amigos. Al dirigirse a los periodistas que esperaban su llegada, el pugil expresó su alegría por haber ganado una pelea en la que estaban en juego los títulos Continental Americas AMB y FECARBOX CMB de la división superligero.

"Estoy feliz por mi triunfo. Sé que es bueno para mi carrera y me abre las puertas para un campeonato del mundo", declaró. "Me siento orgulloso del trabajo que hice. Aquí está su campeón. Dios primero, el nuevo campeón de Panamá", agregó.

El boxeador panameño se impuso al mexicano Bryan 'El Niño Maravilla' Flores por decisión unánime en 10 asaltos. El pleito se llevó a cabo el pasado viernes 13 de noviembre en el County Coliseum de El Paso.

"Estudiamos al rival. Sabíamos que era un rival de alto nivel, fuerte, aguerrido, que iba hacia adelante", comentó sobre Flores. "Usamos la escuela panameña que era la de golpear y no dejar que me golpeara".

'El Magnífico' reconoció que haber terminado fuerte el combate le ayudó a obtener el triunfo.

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"Sabía que estaba arriba en las tarjetas y pude cerrar fuerte el asalto", señaló. "Le metí un golpe al hígado que le hizo daño. Hubo dos caídas que no se contaron, pero gracias a Dios los jueces fueron justos", puntualizó.

El resultado le permitió a Núñez mejorar su récord a 19 victorias (8 por nocaut) sin derrotas y dos empates.

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