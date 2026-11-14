¡El Magnífico reina en Texas! José Núñez vence a Bryan Flores por decisión unánime y conquista doble corona regional

El boxeador panameño se impuso en un intenso combate a 10 asaltos en El Paso, asegurando los cinturones WBC FECARBOX y WBA Continental Américas de la división superligero.

Panamá/El púgil panameño José 'El Magnífico' Núñez firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera tras derrotar al mexicano Bryan 'Niño Maravilla' Flores por decisión unánime.

El duelo, pactado a 10 asaltos en la división superligero, se celebró en el County Coliseum de El Paso, Texas. Al término del combate, los tres jueces entregaron tarjetas de 97-93, 97-93 y 96-94 en favor del panameño, permitiéndole conquistar simultáneamente los campeonatos WBC FECARBOX y WBA Continental Américas.

Batalla táctica asalto por asalto

El enfrentamiento inició con un primer episodio de estudio en el que ambos peleadores evaluaron sus distancias. A partir del segundo y tercer asalto, Núñez comenzó a soltar sus combinaciones ofensivas y a conectar golpes de poder significativos, tomando paulatinamente el control del ritmo. Aunque Flores respondió con agresividad en el cuarto y quinto round, el peleador canalero logró consolidar una ligera ventaja en las tarjetas.

El momento de mayor presión para el panameño llegó en el sexto episodio, cuando el peleador mexicano incrementó su volumen de ataque e impuso sus condiciones. Sin embargo, Núñez reajustó su estrategia en el octavo capítulo, cerrando con mayor efectividad en los intercambios. La tensión aumentó en el noveno round producto de un cabezazo accidental que sufrió Flores, provocando dos interrupciones temporales antes de que ambos pugilistas completaran la distancia.

Récords actualizados

Con este triunfo, José Núñez elevó su récord profesional a 19 victorias, 2 derrotas y 8 nocauts, afianzándose en el panorama internacional. Por su parte, Bryan Flores dejó su marca en 29 triunfos, 2 derrotas, 1 empate y 19 nocauts.

Con información de Record México.