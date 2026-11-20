El destacado expúgil kazajo está en el territorio panameño donde participa en un congreso internacional de boxeo

Panamá/El Comité Olímpico de Panamá (COP) recibió la visita de Gennadiy Golovkin, presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y de World Boxing, quien estuvo acompañado por Tom Dielen, secretario general de este organismo internacional.

Ambos fueron recibidos por Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, en un encuentro de cortesía que propició un espacio de diálogo e intercambio institucional, fortaleciendo los vínculos entre el movimiento olímpico panameño y representantes del boxeo internacional.

La visita tuvo lugar la tarde del jueves 19 de noviembre, en el marco de la celebración del congreso de World Boxing, programado para este viernes, que congrega en Panamá a representantes de distintos países y del ámbito deportivo internacional.

Este encuentro reafirma la proyección de Panamá como sede de importantes acontecimientos deportivos y fortalece su relación con organismos internacionales, promoviendo la cooperación, el diálogo y el desarrollo del deporte a nivel global.

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World Boxing

World Boxing es la Federación Internacional de Boxeo, una organización deportiva sin fines de lucro creada en abril de 2023 con el propósito de dirigir, desarrollar y fortalecer el boxeo a nivel mundial, especialmente dentro del movimiento olímpico.

Su creación respondió a la necesidad de establecer una nueva estructura de gobernanza para el boxeo internacional, con mayores estándares de transparencia, integridad deportiva y protección de los atletas.

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Entre sus principales responsabilidades están:

Regular y promover el boxeo olímpico a nivel internacional.

el boxeo olímpico a nivel internacional. Organizar competencias y campeonatos mundiales.

competencias y campeonatos mundiales. Establecer criterios para garantizar la transparencia en el arbitraje y juzgamiento.

para garantizar la transparencia en el arbitraje y juzgamiento. Promover el desarrollo del boxeo en sus federaciones nacionales.

el desarrollo del boxeo en sus federaciones nacionales. Trabajar junto al Comité Olímpico Internacional (COI) para garantizar la presencia del boxeo en los Juegos Olímpicos.

En febrero de 2025, el Comité Olímpico Internacional otorgó a World Boxing el reconocimiento provisional como federación internacional responsable del boxeo dentro del movimiento olímpico. Posteriormente, se confirmó la inclusión del boxeo en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con World Boxing a cargo del proceso clasificatorio y la competición.

Información del COP

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