Bryan Flores vs José 'El Magnífico' Núñez| Panameño y mexicano pasan por la báscula antes de pelea por títulos regionales

En el combate se expondrán los cinturones Continental de las Américas, perteneciente a la AMB y FECARBOX del CMB.

Panamá/El panameño José 'El Magnífico' Núñez y el mexicano Bryan 'El Niño Maravilla' Flores están listos para su pelea de este viernes al superar el pesaje previo para ese pleito que se realizará en el County Coliseum de El Paso, Texas.

Núñez registró 139 libras y Flores fijó 140 libras, por lo que ambos se encuentran dentro del límite de la división superligero. El combate está pactado a 10 asaltos y en él se disputan los títulos Continental de las Américas de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y FECARBOX del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

El púgil panameño llega a este pleito con un récord de 18 victorias sin derrotas, con dos empates y ocho triunfos por nocaut. Su presentación más reciente fue el 24 de abril de 2026 en Santiago de Chile donde venció al otrora medallista olímpico cubano Erislandy Álvarez para coronarse campeón Continental de las Américas.

Por su parte, el mexicano tiene un palmarés de 29 triunfos, un descalabro y un empate, con 16 de sus victorias antes del límite.

Triunfo significativo

La victoria de Núñez en Chile ha sido una de las más importantes de una carrera que registra 20 peleas en total, no solo por haber obtenido un título continental sino por la forma en que se dio. Algunos de los puntos destacados de ese encuentro fueron los siguientes:

Núñez sufrió una caída durante el primer asalto .

. Consiguió recuperarse y no permitió que ese momento definiera el combate.

y no permitió que ese momento definiera el combate. En el segundo asalto conectó con contundencia y consiguió el nocaut.

conectó con contundencia y consiguió el nocaut. Con esa victoria conquistó el campeonato Continental Américas de la AMB en las 140 libras y elevó su cotización internacional.

Puntos sobresalientes

Con una trayectoria de 31 combates, Flores buscará consolidar su carrera en el pleito de este viernes. Entre los aspectos más destacados en su paso por el boxeo rentado están:

Enero de 2026 : venció por decisión mayoritaria a Starling Castillo .

: venció por decisión mayoritaria a . Julio de 2026 : derrotó por decisión unánime a Jonathan Navarro .

: derrotó por decisión unánime a . Agosto de 2024: sufrió su única derrota profesional ante Lindolfo Delgado, mediante decisión dividida.

Ese último combate es particularmente interesante: Flores tuvo una pelea muy competitiva contra Delgado y demostró que puede recuperarse después de recibir golpes y afrontar situaciones adversas.

Además, sus 16 nocauts reflejan que no es un boxeador que dependa exclusivamente de ganar por puntos.

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Claves de la pelea