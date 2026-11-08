Ryan Flores vs José "El Magnífico" Núñez| boxeador panameño viaja a Texas para importante pelea

El panameño vuelve al tinglado seis meses después de su triunfo llamativo en Santiago de Chile.

Panamá/El boxeador panameño José 'El Magnífico' Núñez partió este domingo hacia Texas, Estados Unidos, donde combatirá frente al mexicano Bryan 'El Niño Maravilla' Flores que se realizará el próximo viernes 13 de noviembre.

Con una bandera de Panamá en sus manos, Núñez viajó hacia esa ciudad de Estados Unidos para completar su preparación previa a ese encuentro que se llevará a cabo en El Paso County Coliseum de la ciudad texana de El Paso.

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Núnez llega a ese pleito con récord de 18 victorias sin derrotas y dos empates. Seis de sus triunfos los obtuvo por nocaut. En tanto que Flores posee marca de 29 victorias (16 nocauts), con una pérdida y un empate.

La pelea está pactada a 10 asaltos y un peso límite de 140 libras.

Pelea más reciente

'El Magnífico' afrontará su próximo combate precedido de una pelea en la que captó la atención de los fanáticos.

El 24 de abril de este año, el panameño venció por nocaut al medallista olímpico cubano Erislandy Álvarez quien llegaba invicto a esa contienda que se realizó en Santiago de Chile.

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Esa victoria fue de mucha importancia para Núñez por las siguientes razones: