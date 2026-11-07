LaLiga| Real Madrid alcanza al Barcelona con tres puntos sacados de Valencia

El conjunto merengue ha mantenido un buen paso en las jornadas más recientes de la liga española

España/El Real Madrid ganó 3-0 en el campo del Valencia este sábado en la duodécima fecha de LaLiga, marcada por los homenajes al fallecido delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Los goles de Federico Valverde (28'), Arda Güler (36') y Kylian Mbappé (75') auparon a los blancos provisionalmente a la segunda posición de la clasificación liguera, empatados a 30 puntos con el líder Barcelona.

Los azulgranas visitan el domingo al Atlético de Madrid (3º) en un duelo por la punta de la tabla.

El Real Madrid mantiene su marcha triunfal con su octava victoria oficial consecutiva antes del parón de selecciones de la próxima semana.

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Al igual que en el resto de encuentros del día, los jugadores salieron al campo de Mestalla con camisetas en las que se podía leer "Siempre en nuestro recuerdo" con el "9" que portaba el jugador del Tenerife.

Una ofrenda floral junto a un minuto de silencio al inicio y otro de aplausos en el minuto 9 completaron el homenaje al jugador fallecido el martes tras un golpe en un partido de la Segunda División española.

El equipo merengue se mostró superior a un Valencia que no renunció a intentar presionar arriba, pero que acabó metido atrás por el empuje visitante en un partido muy bronco.

"Fueron superiores y merecieron la victoria y creo que no nos queda más que seguir trabajando", dijo el técnico del Valencia, Javier "Vasco" Aguirre, tras el partido.

El Valencia apenas pudo dar algún susto con un disparo desde la frontal de Aaron Mayol que sacó a córner Thibaut Courtois (19'), que también tuvo una buena mano en un remate bajo de Arnaut Danjuma (66').

- Valverde muestra el camino -

El Real Madrid dominó animado por Arda Güler en el centro del campo, mientras por la izquierda triangulaban Yan Diomande, Jude Bellingham y Mbappé para llevar el peligro.

"(Los jugadores blancos) están respondiendo individualmente y como equipo de un modo espectacular", consideró el entrenador portugués José Mourinho tras el encuentro.

Diomande, titular en la izquierda ante la ausencia por sanción de Vinícius, sigue ganando enteros en su particular pugna por el puesto con el brasileño.

El dominio visitante dio sus frutos a la media cuando Mbappé estrelló un balón en la barrera en un saque de falta, pero Valverde recogió el rechace para hacer el 1-0 (28').

Poco después, Bellingham robó, profundizó y pasó un balón atrás para el remate de Güler al fondo de las mallas valencianistas (36').

El turco volvería a poner a prueba al portero local con un disparo lejano (43') antes del descanso.

Tras la pausa, el Valencia salió con intensidad, pero pronto volvió a verse metido en su campo por el Real Madrid, que a punto estuvo de aumentar su cuenta con una internada de Bellingham culminada con un disparo que despejó el arquero Stole Dimitrievski, que luego paró una chilena de Mbappé (65').

El francés apareció a un cuarto de hora de final para hacer el 3-0 aprovechando una asistencia de Güler.

Mbappé se mantiene como el segundo mejor goleador del campeonato español con 13 goles, dos menos que el pichichi del Barça, Raphinha.

Este gol fue la puntilla para el Valencia, que se quedó con diez en los últimos minutos por la roja directa al capitán José Luis Gayá por una entrada sobre Mbappé (79').

El Valencia sigue hundido en la penúltima posición de la clasificación sin que Aguirre logre reactivar al equipo.

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- Osasuna salva un punto -

En los otros encuentros del día, el Athletic Club de Bilbao empató 1-1 en el campo del Osasuna en un partido que se decidió en los últimos diez minutos.

Nico Williams adelantó al Athletic Club con el tiempo casi vencido (84'), pero sobre el pitido final empató Catena (90') para rescatar un punto.

El Espanyol también empató sin goles en su campo con el Deportivo de La Coruña, mientras que el Racing de Santander ganó 2-1 al Málaga y hundió aún más a los andaluces en el fondo de la clasificación.