La derecha suma mayoría absoluta en España con la extrema derecha de Vox, con cerca del 68% escrutado
España/El conservador Partido Popular se perfila como vencedor de las elecciones generales de este domingo en España y alcanzaría la mayoría absoluta junto a la extrema derecha de Vox, desbancando al jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez, según los resultados parciales.
Con más del 70% de votos escrutados, el Partido Popular obtendría 134 diputados y la ultraderecha de Vox 50, superando los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en Madrid.
En desarrollo...