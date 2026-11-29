España/El conservador Partido Popular se perfila como vencedor de las elecciones generales de este domingo en España y alcanzaría la mayoría absoluta junto a la extrema derecha de Vox, desbancando al jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez, según los resultados parciales.

Con más del 70% de votos escrutados, el Partido Popular obtendría 134 diputados y la ultraderecha de Vox 50, superando los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en Madrid.

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