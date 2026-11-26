Vucic acortó su segundo mandato presidencial en septiembre para presentarse como candidato a primer ministro, pero fue derrotado por un movimiento liderado por estudiantes.

Belgrado, Serbia/El presidente interino de Serbia convocó el jueves elecciones presidenciales anticipadas para el 27 de diciembre, unos comicios que se celebrarán dos meses después de legislativas que pusieron fin a 14 años de dominio político del nacionalista Aleksandar Vucic.

Vucic acortó su segundo mandato presidencial en septiembre para presentarse como candidato a primer ministro, pero fue derrotado por un movimiento liderado por estudiantes.

La Lista Estudiantil, compuesta por candidatos de la sociedad civil, obtuvo 140 de los 250 escaños del Parlamento, asegurándose la mayoría en la nueva Asamblea.

"Insto a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad y votar el 27 de diciembre para que la voluntad popular dé lugar a un presidente con un mandato sólido que encarne la unidad nacional", declaró Aleksandar Vucic, presidente del Parlamento y mandatario interino. "Espero que tengamos una elección difícil entre candidatos destacados y sus programas", añadió.

El movimiento estudiantil aseguró que ya tiene candidato para las presidenciales, aunque su identidad no será revelada hasta los próximos días. Vucic, ahora diputado de la oposición, no puede volver a presentarse porque la Constitución limita la presidencia a dos mandatos.

Las elecciones legislativas y presidenciales fueron convocadas tras casi dos años de protestas desencadenadas por el derrumbe en 2024 de una marquesina de una estación ferroviaria en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico. Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Lo que comenzó como una demanda de una investigación transparente evolucionó con el tiempo hacia un llamamiento a elecciones anticipadas, que Vucic terminó convocando tras casi dos años de resistencia. Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milošević en 2000.