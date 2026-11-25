El bicampeón europeo se deja sus primeros puntos en el Parque de los Príncipes, mientras el Bayern, sin Harry Kane, cae 2-1 en casa del Lille.

París, Francia/De exhibición en exhibición en las cuatro primeras jornadas, el vigente bicampeón europeo París Saint-Germain demostró que es humano con un 2-2 en casa ante la Roma, este miércoles en una quinta fecha de Champions en la que el Bayern Múnich confirmó su depresión al caer en Lille.

Imperial hasta este miércoles con cinco goles de media por partido, el PSG (2º, 13) se dejó sus primeros puntos, que convierten al Real Madrid en líder en solitario, con cinco victorias en cinco fechas (15 puntos).

En el Parque de los Príncipes la Roma salió sin complejos y se adelantó gracias a Mario Hermoso (5').

Un cabezazo de Illya Zabarnyi tras un córner (31') y un penal transformado por Ousmane Dembélé (62'), que acababa de saltar al césped tras 35 días parado, parecían recuperar el orden establecido.

Pero una mano de Vitinha cuando intentaba cubrirse la cara tras un disparo fue decretado como penal tras consulta al VAR. Donyell Malen, también revulsivo en la segunda parte, no falló (78').

"No solo en la Champions League. Fue el partido más duro que hemos tenido esta temporada y estoy contento con el resultado", dijo el técnico del PSG Luis Enrique.

- Sin Kane no hay paraíso -

Primer partido sin Harry Kane, primera derrota de la temporada. Privado del Balón de Oro 2026, lesionado en el tobillo y que estará de baja varios meses, el Bayern Múnich fue derrotado 2-1 en casa del Lille.

Al cuarto de hora, Dayot Upamecano había adelantado al gigante bávaro, que comparecía en Europa tras haber perdido el liderato de la Bundesliga en favor del Borussia Dortmund.

Pero las desgracias nunca llegan solas. Un disparo del japonés Ayase Ueda (62') significó el empate y un gol en propia puerta casi surrealista de Aleksandar Pavlovic, tras un rechace en el poste (67'), dio el triunfo al Lille.

"Ahora tenemos que mantenernos unidos, luchar y aprender juntos. Esto forma parte del camino. No hay que buscar excusas", señaló el entrenador del Bayern Vincent Kompany.

En la clasificación del grupo único de 36 equipos de la Champions, el Bayern se queda anclado en los 8 puntos y es apenas 15º, en la mitad de la zona de repesca.

- Suárez deja mudo a Pochettino -

Un doblete del colombiano Luis Suárez permitió al Sporting de Lisboa empatar 2-2 en casa contra el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, en su estreno en la Champions con los Red Devils.

Tres días después de debutar con el United siendo goleado 4-0 en Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino sigue viendo cómo se le resiste la primera victoria en esta nueva etapa.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores. Ha sido un partido duro y me gustó el equipo en los noventa minutos, su personalidad, su carácter", defendió Pochettino.

- Sin Lamine, la hora de Gordon -

Sin Lamine Yamal, que se ahorró un largo desplazamiento a los confines de la UEFA, el Barcelona se impuso 4-1 en el campo del Sabah azerbaiyano con un doblete de Anthony Gordon.

Además marcaron otros secundarios como el alemán Karim Adeyemi y el brasileño Gabriel Jesus en el Estadio Olímpico de Bakú.

El Barcelona es cuarto con 12 puntos, los mismos que las sorpresas Como (3º) y Betis (6º), y el Liverpool (5º), que ganó 3-0 en la cancha del Brujas.

Con un doblete del sueco Alexander Isak, los Reds dieron continuidad a su goleada al United para enderezar el rumbo en Champions, veinte días después de su primera derrota de la temporada, en Estambul, ante el Fenerbahce.

- Julián, otro gol para el perdón -

También encarriló su fase de grupos el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 en su cancha al modesto Viking noruego.

El conjunto rojiblanco vuelve a entrar en la zona que da acceso al play off para los octavos de final gracias a los goles de Alexander Sorloth (19') y Julián Álvarez (24').

La Araña volvió a ver puerta con un soberbio lanzamiento de falta en la competición continental, donde ha marcado dos de los tres goles que lleva esta temporada.

Fue sustituido por Giuliano Simeone (57') y hubo división de opiniones en la grada, que todavía no le perdona su intención de dejar el club antes de esta temporada.

Además, el Villarreal se recuperó de la derrota 6-0 en casa ante el PSG en la anterior jornada, con una victoria 1-0 en su visita al Slavia Praga.

Finalmente el Inter de Milán, con un gol de Lautaro Martínez, venció 2-0 en casa al Stuttgart.