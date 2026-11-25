Tashima es uno de los tres aspirantes al máximo puesto del organismo rector del fútbol junto Philippe Diallo y el actual presidente Gianni Infantino.

Japón/El candidato japonés a presidente de la FIFA, Kozo Tashima, declaró este miércoles que sólo ejercerá un mandato de cuatro años en caso de ser elegido al frente de la instancia mundial, en cuyas elecciones en marzo competirá con Gianni Infantino y el francés Philippe Diallo.

Tashima, de 69 años, se comprometió a restaurar "la integridad" de la instancia rectora del fútbol mundial.

Infantino ha sido objeto de duras críticas por su proyecto, finalmente abandonado, de permitir inversiones privadas en la Copa del Mundo, pero sigue contando con un respaldo considerable para obtener un cuarto y último mandato.

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Tashima, que admite que sus posibilidades de vencer al actual presidente Infantino y al dirigente del fútbol francés son mínimas, aseguró que cumpliría un único mandato.

"Estoy redactando un programa electoral, pero, en esencia, tengo previsto ejercer un solo mandato de cuatro años", declaró ante los periodistas en Tokio el antiguo presidente de la Federación nipona, de 69 años.

"Durante estos cuatro años, tengo previsto centrarme en la reforma de la gobernanza de la FIFA. Creo que debemos hacer que los procesos dentro de la FIFA sean más transparentes", afirmó.

La votación tendrá lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Después de haber repetido la semana pasada que no tenía intención de retirarse de la carrera, Tashima indicó que había hablado por teléfono con Diallo y manifestó su voluntad de reunirse con él próximamente en Europa.

Según él, sus dos candidaturas van "en la misma dirección" y está previsto que ambos se coordinen sobre la estrategia a adoptar.

"A medida que avancemos, si seguimos comunicándonos, quizá comprobemos que nuestras orientaciones efectivamente coinciden, o bien que tenemos ciertas divergencias", añadió.

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