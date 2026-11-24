Panamá y Puerto Rico se enfrentan en un partido decisivo de la quinta ventana del Grupo F en los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 . Ambos equipos comparten un crítico balance de 2-6 en el fondo de la tabla, jugándose prácticamente la permanencia con planteles reforzados para mantener viva la aspiración mundialista.

Panamá/El coach Nelson Colón de la selección de Panama destacó el esfuerzo logístico de la federación y los jugadores para conformar una plantilla competitiva de cara a su próximo compromiso crucial, a pesar de las trabas del calendario internacional.

El estratega señaló que la mentalidad del vestuario se mantiene enfocada en el presente, al afirmar que el equipo avanza "día a día" con la mira puesta en el partido inaugural.