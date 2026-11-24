Los conductores señalan tres factores: el tranque a la salida de la terminal, el desvío por el puente Centenario y un subsidio de combustible que, según explican, puede agotarse a mitad de semana.

Ciudad de Panamá, Panamá/A las 6:08 de la tarde, los vehículos apenas avanzaban en la avenida Omar Torrijos Herrera. En la terminal de Albrook, los pasajeros que esperaban un bus hacia Panamá Oeste veían la otra cara de ese tranque: antes de recogerlos, los conductores tenían que completar el viaje a La Chorrera y regresar a la capital. En los días de mayor demanda, la espera en fila puede prolongarse por horas.

Para un transportista de la ruta Nuevo Emperador–Panamá, uno de los primeros retrasos ocurre apenas sale de Albrook. Según explicó, puede tomarle una hora recorrer el tramo entre la terminal y la Asamblea Nacional. El punto más difícil está donde el tráfico de la vía Frangipani se incorpora a la avenida de los Mártires. Allí, dijo, los vehículos particulares también entran al carril destinado al transporte público.

“Ahí tienen que poner un control estricto del uso de ese carril”, reclamó.

Una sola ruta para los buses más grandes

Cristian Ramos, transportista de la ruta La Chorrera–Panamá, explicó que el 90 % de los buses con los que trabajan son del tipo conocido como nevera. La restricción en el puente de las Américas obliga a los autobuses con un peso bruto superior a 10 toneladas a utilizar la ruta del puente Centenario.

Antes, contó Ramos, si había un incidente en el puente de las Américas, los conductores podían tomar el Centenario. Ahora dependen de ese recorrido. “En este caso ahora solamente hay plan A, que es puente Centenario; aparte de eso, la vía está en pésimo estado”, manifestó.

Ramos señaló que después de las 4:30 de la tarde se complica el paso por el área de la Ciudad del Saber. El tiempo que pierden allí retrasa tanto la llegada a La Chorrera como el regreso a Albrook, donde ya hay pasajeros esperando el siguiente bus.

El combustible se agota antes de los días de mayor demanda

Kelly Filós, transportista de la misma ruta, explicó por qué algunos conductores optan por quedarse en Panamá Oeste cuando les toca regresar de noche a la capital. Los jueves y viernes aumenta la demanda en Albrook, pero para entonces hay transportistas que ya están pagando el combustible a precio regular.

“Para nosotros el subsidio no es suficiente para las operaciones que tenemos, dado que el subsidio nos llega viernes en la mañana y ya cuando es martes o miércoles ya se nos ha agotado y de ahí en adelante tenemos que consumir el combustible a precio normal”, indicó Filós.

Según explicó, en algunos recorridos los buses llevan pasajeros principalmente en un solo sentido. En el otro tramo deben cubrir la misma distancia, aunque viajen con pocos pasajeros. Cuando se acaba el subsidio, añadió, “lo que recogen del viaje no alcanza para el gasto de operaciones, que es el combustible que deben gastar en ese viaje”.

Para quienes hacen fila en Albrook al terminar su jornada, esa decisión también cuenta: si el conductor se queda en La Chorrera, hay un bus menos de regreso a la terminal para llevarlos a casa.

Con información de Yami Rivas.