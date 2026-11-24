El Gobierno destinará $5,028,933.00 adicionales a ayudas sociales para personas con discapacidad, pacientes que requieren tratamientos médicos y comunidades que carecen de agua potable, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara un crédito extraordinario para el Ministerio de la Presidencia.

Los recursos serán incorporados al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 y permitirán dar continuidad a las acciones de asistencia social que desarrolla esta institución.

Según la resolución aprobada, los fondos buscan atender necesidades identificadas durante consultas públicas, mediante respuestas a personas con discapacidad, apoyo para tratamientos médicos y asistencia a comunidades que carecen de agua potable, entre otras necesidades básicas.

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La asignación también tiene como objetivo ofrecer soluciones inmediatas a poblaciones vulnerables y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

¿De dónde saldrá el dinero?

De acuerdo con la información oficial, el financiamiento proviene de los ingresos recaudados por concepto de Servicios Migratorios.

Antes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluó la solicitud y determinó su viabilidad. La medida también recibió opinión favorable del Consejo Económico Nacional y un informe favorable de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia.

El crédito adicional permitirá reforzar el presupuesto de inversiones del Ministerio de la Presidencia para dar continuidad a su Programa de Asistencia Social durante el presente año fiscal.