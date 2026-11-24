Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del tercer sorteo en la región 3
La Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.
Chiriquí/Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
El evento se desarrolló en Federal Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
El 26 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 4, conformada por Herrera, Los Santos y Coclé.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Margarita de Castillo
- Flor Record
- Edith Dumas
- Leslie Atencio
- Juan Carlos Chin
- Blanca Cedeño
- Reinaldo Douglas
- José Anguizola
- Suyitza Rose
- María Hernández
Ganadores de B/. 5,000.00
- Miguel Calvo
- Arsenio González
- Jocabed Vargas
- Oldemar Candanedo
- Evelyn Dawkins
- David Delgado
- Zael Fuentes
- Steicy Jaramillo
- Osiris Centeno
- Giovanelli Cianca
Ganadores de B/. 10,000.00
- Nedelka Afú
- María Martínez
- Idalia González
- Reinaldo Morales
- Luz Hernández