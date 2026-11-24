La Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé, tendrá su jornada el 26 de noviembre.

Chiriquí/Ministerio de Economía y Finanzas realizó el sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

El evento se desarrolló en Federal Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

El 26 de noviembre se desarrollará el sorteo de la Región 4, conformada por Herrera, Los Santos y Coclé.

Ganadores de B/. 1,000.00

Margarita de Castillo

Flor Record

Edith Dumas

Leslie Atencio

Juan Carlos Chin

Blanca Cedeño

Reinaldo Douglas

José Anguizola

Suyitza Rose

María Hernández

Ganadores de B/. 5,000.00

Miguel Calvo

Arsenio González

Jocabed Vargas

Oldemar Candanedo

Evelyn Dawkins

David Delgado

Zael Fuentes

Steicy Jaramillo

Osiris Centeno

Giovanelli Cianca

Ganadores de B/. 10,000.00