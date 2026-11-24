El Ministerio Público informó que en las próximas horas pondrá al ciudadano a disposición del Juzgado de Garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Regional de San Miguelito hizo efectiva una nueva orden de aprehensión contra el segundo ciudadano presuntamente vinculado al incendio provocado el pasado 14 de noviembre de 2026 en una residencia ubicada en Brisas del Golf, propiedad de un periodista.

El caso tuvo un giro el 20 de noviembre, cuando una jueza de garantías declaró legal la aprehensión del investigado, pero ordenó dejarla sin efecto debido a que el ciudadano debía ser sometido a una cirugía por problemas de salud que presentaba antes de su captura.

🔗Puedes leer: Atentado contra Rolando Rodríguez: capturan a Luis Adriel Valiente Ortega, primer implicado

Durante el periodo de recuperación, la Fiscalía solicitó que se mantuviera una custodia policial permanente para el investigado.

Tras hacer efectiva la nueva orden, el Ministerio Público informó que en las próximas horas pondrá al ciudadano a disposición del Juzgado de Garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

'Cómplice primario' permanece detenido

Por este caso se encuentra bajo detención provisional el conductor del taxi que habría llevado al autor materia del hecho hasta la calle donde se ubica la casa de Rodríguez en la barriada Brisas del Golf, Panamá.

La Fiscalía, durante la audiencia contra este primer sospechoso, presentó videos de cámaras de videovigilancia que ubican al conductor con otro hombre en una estación de combustible próxima al sitio, además, se les ve comprar lo que sería gasolina y lo depositaron en un tanque blanco.

Al conductor, Luis Adriel Valiente Ortega, se le calificó como cómplice primario; además, se le imputaron cargos por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de incendiarismo.