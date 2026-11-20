El hombre quedó en libertad luego de que una jueza determinara que se excedió el plazo de 48 horas para presentarlo ante un juez de garantías. La fiscal Leyda Saénz anunció que pedirán su custodia policial mientras se recupera de una cirugía.

La Fiscalía solicitará vigilancia policial para el segundo sospechoso del ataque armado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el pasado 14 de noviembre, luego de que una jueza de garantías ordenara su libertad al determinar que se había excedido el plazo legal de 48 horas para realizar la audiencia correspondiente.

La fiscal superior de Homicidio de San Miguelito, Leyda Saénz, explicó que el Ministerio Público presentó inicialmente al imputado dentro del término establecido por ley. Sin embargo, la juzgadora determinó que se había superado el plazo de 48 horas para obtener la autorización correspondiente y realizar la audiencia.

Ante esta decisión, Sanz indicó que la Fiscalía adoptará de inmediato las medidas legales para solicitar la vigilancia policial del sospechoso, quien permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una cirugía la noche anterior.

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La fiscal aclaró que la audiencia podrá realizarse cuando el hombre se encuentre en condiciones médicas adecuadas, incluso mientras permanezca hospitalizado, de manera virtual o presencial, dependiendo de su evolución.

Sobre las condiciones de salud del sospechoso, Saénz señaló que el Ministerio Público realizó inspecciones en el Hospital Santo Tomás y que, según la información proporcionada por el médico tratante, el paciente estaba consciente y podía participar en una audiencia, aunque requería reposo.

La fiscal también indicó que desconoce qué información recibió el tribunal por parte del hospital, ante las diferencias entre los reportes sobre el estado de salud del imputado.

Una vez que el personal médico certifique que su condición de salud es estable, la Fiscalía girará una nueva orden de aprehensión para retomar la audiencia, ya sea de manera virtual, o en el mismo hospital o de manera presencial ante el tribunal correspondiente.

Sanz reiteró que el Ministerio Público actuará conforme a derecho para obtener la custodia policial del hombre y solicitar nuevamente su comparecencia ante un juez cuando su condición médica lo permita.

'Cómplice primario detenido'

Por este caso se encuentra bajo detención provisional el conductor del taxi que habría llevado al autor materia del hecho hasta la calle donde se ubica la casa de Rodríguez en la barriada Brisas del Golf, Panamá.

La Fiscalía, durante la audiencia contra este primer sospechoso, presentó videos de cámaras de videovigilancia que ubican al conductor con otro hombre en una estación de combustible próxima al sitio, además, se les ve comprar lo que sería gasolina y lo depositaron en un tanque blanco.

Al conductor, Luis Adriel Valiente Ortega, se le calificó como cómplice primario; además, se le imputaron cargos por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de incendiarismo.