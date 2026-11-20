Mientras prepara el lanzamiento televisivo, Lopez comparte una mirada más reflexiva sobre su vida afectiva, el acompañamiento profesional y el aprendizaje personal posterior a su separación.

La cantante y actriz Jennifer Lopez habló públicamente sobre el proceso emocional que atravesó después de su separación de Ben Affleck y explicó cómo la terapia le permitió reconsiderar su manera de vivir las relaciones sentimentales. Sus declaraciones surgieron durante una entrevista con SiriusXM, en la que reflexionó sobre los aprendizajes acumulados tras sus experiencias matrimoniales.

A sus 57 años, la artista reconoció que el final de su matrimonio más reciente la llevó a cuestionar decisiones personales y patrones que identificó en sus relaciones anteriores. En lugar de concentrarse exclusivamente en las acciones de sus parejas, comenzó a examinar su propia participación en esas historias y las expectativas con las que se involucraba sentimentalmente.

Ese ejercicio de introspección no fue inmediato. Lopez explicó que necesitó tiempo para comprender por qué determinadas situaciones parecían repetirse y qué podía aprender de ellas. La intérprete describió el divorcio como una etapa de transformación personal que la impulsó a buscar respuestas sobre sí misma, más allá de las circunstancias de la ruptura.

En medio de ese proceso, decidió acudir a un terapeuta. Según contó, llegó a las sesiones con la sensación de estar cometiendo errores constantemente. El especialista, sin embargo, la animó a continuar conociéndose y a aceptar incluso aquellas características personales que ella había comenzado a cuestionar por sus decepciones amorosas.

El mensaje resultó especialmente significativo para su identidad como romántica. La cantante entendió que su disposición a enamorarse no tenía por qué convertirse en un motivo de reproche. También relacionó esa sensibilidad con la creatividad que sostiene su carrera musical y con la determinación necesaria para presentarse ante miles de espectadores.

En la conversación con Nicole Ryan y Ryan Sampson, Lopez defendió esa faceta de su personalidad y recordó que su capacidad de imaginar, crear y asumir desafíos artísticos está vinculada con la misma actitud emocional que antes consideraba problemática. Su reflexión no significó abandonar la posibilidad de otra relación, sino modificar la manera de comprenderla.

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La artista también abordó el divorcio de Ben Affleck en el pódcast Friends Keep Secrets, donde describió la intensidad de sus sentimientos después de la separación. Al referirse al desenlace matrimonial, resumió su experiencia con una expresión directa: “Fue muy decepcionante”.

Durante esa intervención reconoció que experimentó tristeza, enojo y dificultades para levantarse de la cama. También habló de la sensación de haber depositado confianza en alguien sin recibir la respuesta que esperaba. Sus palabras reflejaron cómo vivió personalmente la ruptura, sin presentar sus emociones como una explicación definitiva de las razones del divorcio.

Otra parte de su reflexión estuvo dedicada a la sucesión de relaciones que mantuvo durante años. Lopez admitió que acostumbraba pasar de un vínculo sentimental a otro con la esperanza de encontrar una pareja definitiva. Ahora considera importante detenerse a reconocer sus necesidades antes de repetir decisiones anteriores.

Aunque Jennifer Lopez aseguró que todavía desea enamorarse, explicó que su perspectiva es diferente. También aconsejó a quienes enfrentan una separación actuar de manera que, con el tiempo, puedan sentirse orgullosos de sus propias decisiones.

Estas declaraciones coinciden con la promoción de The JLo Show: Live in Las Vegas, producción audiovisual que recoge la última presentación de su residencia artística en esa ciudad. Su estreno está anunciado para el 26 de noviembre, a las 20:00 horas del este de Estados Unidos, por CBS, con disponibilidad posterior en Paramount+.