El artista panameño estrenó Fe, Oh Mama y Hold Me, que ya ocupan posiciones entre las seis primeras tendencias musicales de YouTube. Además, prepara un concierto benéfico para los damnificados del terremoto.

El artista de género urbano Boza presentó ‘Vértigo’, un lanzamiento que reúne tres canciones nuevas: Fe, Oh Mama y Hold Me, que ya figuran entre las seis primeras tendencias de música en YouTube.

El cantante anunció el estreno en sus redes sociales, donde expresó el cariño con el que trabajó en los tres temas y la emoción de finalmente compartirlos con sus seguidores.

“Qué bonito ha sido poder escribir estas tres canciones”, expresó Boza, quien manifestó su deseo de que el público las reciba con el mismo amor con el que las creó.

La respuesta de sus seguidores se refleja en las reproducciones y posiciones que alcanzaron los temas en YouTube pocas horas después de su estreno.

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‘Fe’ ocupa el segundo lugar en tendencias musicales, con 24,694 vistas, tras estrenarse en formato de video oficial.

Por su parte, Hold Me se ubica en la cuarta posición, con 14,899 reproducciones, mientras que Oh Mama alcanza el sexto puesto, con 9,717 vistas. Ambas fueron publicadas el 19 de noviembre de 2026 en formato de audio oficial.

Sus seguidores en YouTube no se dejaron nada para felicitar al panameño, asegurando que se trata de nuevos hits musicales y celebraron su talento.

Algunos de los comentarios fueron:

Isela Patricia escribió: "Este tema lo acepto como un regalo de cumple. Me encantó, que vengan muchísimos más éxitos, Humberto ,saluditos desde La Arena de Chi-3".

Feyamormusic comentó: "Me encanta !!!!!! Pero necesitamos el video oficial de Hold Me esa esta en otra galaxia !!!!!!".

Gilder Poveda: "PIEL DE GALLINA desde el minuto uno hasta el ultimo, que DURO BROOOO".

En conjunto, las tres canciones acumulan más de 49 mil reproducciones y fueron lanzadas bajo el sello Sony Music Entertainment US Latin LLC.

Boza prepara concierto a beneficio de damnificados del terremoto

El lanzamiento musical también coincide con una iniciativa solidaria del artista, quien prepara un concierto a beneficio de los afectados por el terremoto que impactó provincias centrales.

La actividad está prevista para el 19 de diciembre en la discoteca Aurora, donde se espera recaudar apoyo para las personas damnificadas por el sismo.

Así que si quiere disfrutar, cantar y bailar los nuevos éxitos del artista panameño, puede asistir a este concierto en el que también estará acompañado de otros cantantes nacionales y apoyar a las familias que lo perdieron todo en el interior del país.