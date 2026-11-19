La decisión de compra dependerá de la consola, la edición elegida y los cargos que correspondan en cada plataforma.

La espera terminó para los seguidores de Grand Theft Auto VI (GTA 6). El videojuego de Rockstar Games se estrenó este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, más de una década después de la llegada de GTA V. Su lanzamiento presenta una historia criminal ambientada en Vice City y dos protagonistas que deberán afrontar las consecuencias de un robo fallido.

El precio de referencia internacional es de 79.99 dólares para la edición estándar y 99.99 dólares para la Ultimate Edition. Estos valores corresponden a las tarifas anunciadas en Estados Unidos y a las que muestra PlayStation Store en Colombia. En otros mercados, el importe final puede variar por impuestos, conversiones monetarias y condiciones de cada tienda.

En PlayStation 5, los usuarios colombianos encuentran el juego en dólares: US$79.99 por la versión estándar y US$99.99 por la Ultimate. En Xbox, la tienda colombiana presenta sus precios en pesos, por lo que las cifras en dólares funcionan como referencia internacional y no necesariamente como el equivalente exacto del cobro local.

La edición Ultimate incluye contenido adicional, como vehículos, armas y artículos de vestuario exclusivos. Sin embargo, ambas versiones permiten acceder a la historia principal. Antes de comprar, los jugadores deben comprobar las características de cada paquete y revisar el precio definitivo que aparece al finalizar la operación.

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El lanzamiento se produjo a la medianoche del 19 de noviembre en Colombia. Quienes habían reservado el título pudieron realizar la descarga anticipada para comenzar a jugar cuando se habilitara el acceso. La distribución digital está disponible a través de las tiendas oficiales de las consolas compatibles.

GTA 6 puede jugarse en PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. No existe una versión para PlayStation 4 ni Xbox One, mientras que Rockstar todavía no ha comunicado una fecha para su llegada a computadores personales. La compatibilidad es un aspecto importante para quienes conservan dispositivos de generaciones anteriores.

La trama transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, donde se encuentra Vice City, ciudad que regresa a la franquicia con una representación visual. Playas, autopistas, barrios urbanos y establecimientos nocturnos forman parte del escenario abierto que recorrerán los personajes durante sus misiones.

Los protagonistas son Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja vinculada al mundo del crimen que queda atrapada en una situación complicada después de que un golpe no sale como esperaba. La historia combina sus decisiones personales con las actividades delictivas que caracterizan a la serie.

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El estreno llega después de años de expectativa y varios cambios en el calendario de publicación. Desde 2013, cuando apareció GTA V, la franquicia mantuvo una presencia entre los aficionados. La nueva entrega representa uno de los lanzamientos más comentados de la industria del videojuego.

Para los compradores, la diferencia entre ambas ediciones no está en la posibilidad de jugar la campaña principal, sino en los extras incluidos. También conviene verificar las condiciones de acceso a funciones conectadas y las eventuales suscripciones requeridas para determinados servicios.

En Colombia, los precios expresados en dólares son útiles para quienes compran mediante PlayStation Store. En Xbox, en cambio, el valor definitivo debe consultarse en la tienda regional, que factura en moneda nacional. Por eso, no es correcto asumir que ambas plataformas aplicarán una conversión idéntica.

Con GTA 6 disponible, los jugadores pueden regresar a Vice City y conocer la historia de Lucía y Jason.