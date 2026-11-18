La controversia también recuperó un antiguo me gusta atribuido al jugador en una publicación sobre Mauro Icardi y la actriz.

La actriz argentina China Suárez rechazó públicamente las versiones que la relacionan con el futbolista Leandro Paredes, después de que varios comentarios televisivos reavivaran especulaciones sobre un supuesto encuentro ocurrido en París.

El rumor comenzó a circular tras declaraciones de Analía Franchín en el programa A la Barbarossa. La panelista mencionó la posibilidad de que Suárez hubiera estado con un futbolista argentino casado durante un viaje a Francia en 2021, cuando Icardi jugaba en el Paris Saint-Germain.

Posteriormente, Ángel de Brito retomó la versión en su espacio Ángel Responde, de Bondi Live. Sin identificar inicialmente al supuesto involucrado, ofreció pistas sobre su apellido y su apariencia. Las interpretaciones de los participantes y espectadores dirigieron la atención hacia Paredes, actualmente jugador de Boca Juniors.

Te puede interesar: Jim Caviezel explica por qué quedó fuera de La pasión de Cristo 2: “Me quedé desconsolado”

Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones aportó pruebas que confirmaran un vínculo sentimental entre la actriz y el mediocampista. Frente a la repercusión, Suárez publicó un descargo en sus historias de Instagram y negó conocer a las personas con las que la estaban relacionando.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió la actriz, quien mantiene una relación con Mauro Icardi.

Su mensaje también incluyó críticas directas a la cobertura periodística: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

Te puede interesar: Avril Lavigne sorprende al anunciar que es madre de una niña y mantiene en secreto la identidad del padre

Después cuestionó las motivaciones que, según su interpretación, estarían detrás de las publicaciones: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”.

Mientras se difundía esa respuesta, la panelista Pochi, de Gossipeame y Puro Show, recordó una interacción antigua de Paredes en Instagram. Según relató, el futbolista había marcado con un me gusta una noticia de Ciudad Magazine que informaba sobre el romance de Suárez e Icardi.

La panelista sostuvo que aquella reacción desapareció posteriormente. “Se ve que después lo sacó para no quedar en el medio”, comentó. No obstante, ese movimiento digital, incluso si ocurrió como fue descrito, no demuestra que Paredes mantuviera una relación con la actriz.

La controversia alcanzó también a Camila Galante, esposa del mediocampista. Consultada por la periodista Estefi Berardi, rechazó la versión: “Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme”. Asimismo, señaló que a su marido no le agrada la exposición pública.

Galante compartió fotografías familiares del cumpleaños de su hijo Giovanni, algunas junto a Paredes. Las imágenes circularon durante la polémica, aunque no constituyen por sí mismas una respuesta sobre los hechos mencionados por los programas de entretenimiento.

El episodio recuperó referencias al llamado Wandagate, relacionado con Suárez, Icardi y Wanda Nara, pero las nuevas afirmaciones sobre Paredes permanecen sin confirmación. Tanto la actriz como la esposa del futbolista las rechazaron expresamente, mientras que el antiguo me gusta mencionado por Pochi solo representa una interacción en redes, no una prueba de infidelidad.

En las versiones difundidas, el presunto episodio se situó durante el viaje a París que volvió a ser mencionado por los panelistas. Esa ubicación temporal tampoco permite verificar que el encuentro hubiera sucedido. La información conocida hasta ahora se limita a comentarios de terceros, una reacción en redes recordada años después y los desmentidos públicos de quienes quedaron involucrados en la controversia.