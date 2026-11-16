Por ahora, sus palabras ofrecen su versión sobre una ausencia que llevaba generando preguntas entre los seguidores.

Jim Caviezel, protagonista de La pasión de Cristo, reveló que quería volver a interpretar a Jesús en la secuela dirigida por Mel Gibson, pero terminó fuera del proyecto. Después de años de expectativas sobre su regreso, el actor explicó que leyó los guiones de las dos entregas y descubrió que su personaje tendría una participación menor de la que imaginaba.

La declaración surgió durante una entrevista en el pódcast Arroyo Grande, donde Caviezel abordó el cambio de reparto de La resurrección de Cristo. Su explicación sorprendió porque, pese a que la continuación gira alrededor de los acontecimientos posteriores a la crucifixión, considera que Jesús no ocupa el centro de la historia.

“Bueno, sinceramente, leí el primer y el segundo guion. Y Jesús realmente no es... la verdad es que no me necesitaban”, afirmó. A continuación, resumió su impresión sobre el personaje: “Es un papel más secundario”.

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El intérprete contrastó esa situación con Ghost Soldier, película de acción que protagoniza. “Sobre todo si lo comparas con esta película de acción que tiene un gran fondo, como El conde de Montecristo, donde yo era el gran protagonista”, señaló al hablar de las diferencias entre ambos trabajos.

Caviezel reconoció que esperaba regresar a la producción de Gibson y que la decisión le provocó una profunda decepción. “¿Que si quería hacerlo? Por supuesto que sí. Me quedé desconsolado. Se suponía que iba a interpretar a Jesús en Resurrección, y ya sabes, se había hablado de ello durante más de una década, dos décadas. Icon tomó un rumbo diferente”.

La película original se estrenó en 2004 y convirtió al actor en el rostro cinematográfico de Jesucristo para millones de espectadores. Entonces tenía 36 años. Ahora, con 54, la diferencia de edad plantea una dificultad para una secuela cuya historia transcurre apenas tres días después de los hechos narrados en la primera cinta.

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Según la información publicada, Gibson consideró la posibilidad de utilizar tecnología de rejuvenecimiento digital para conservar al protagonista original. Finalmente, la producción optó por renovar completamente el elenco, una decisión que también afectó a los demás intérpretes de la película estrenada hace más de dos décadas.

El encargado de interpretar a Jesús será Jaakko Ohtonen, actor conocido por su participación en The Last Kingdom. Su incorporación representa uno de los cambios principales de la continuación, que también modificará el idioma utilizado por los personajes.

Mientras La pasión de Cristo se caracterizó por el uso del arameo, las nuevas películas estarán habladas en inglés. El proyecto se desarrollará en dos partes, con estrenos previstos para el 6 de mayo de 2027 y el 25 de mayo de 2028.

La salida de Caviezel resulta especialmente significativa por el tiempo durante el cual se dio por hecho su regreso. Durante aproximadamente veinte años, su nombre permaneció vinculado a la posibilidad de continuar la historia que había protagonizado bajo la dirección de Gibson.

Aunque no retomará el papel de Jesús, el actor mantiene su relación profesional con historias de temática bíblica. En Año cero: El nacimiento de Cristo interpreta al rey Herodes, un personaje muy distinto al que encarnó en la producción de 2004.

Sus declaraciones permiten distinguir entre su deseo de participar y la decisión final de la productora Icon. Caviezel sostiene que la presencia de Jesús en los guiones era secundaria, pero no reveló detalles específicos del argumento. La continuación seguirá adelante con un nuevo protagonista y dos fechas de estreno anunciadas.