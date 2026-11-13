Rosalía rompe en llanto al recibir de Juanes el premio mayor de los Latin Grammy 2026

Así, la ceremonia reunió un nuevo reconocimiento para el colombiano y un momento de gratitud de Rosalía hacia quien la acompañó desde sus comienzos.

Rosalía fue la gran ganadora de los Latin Grammy 2026 al conquistar cinco galardones, incluidos Álbum del Año por Lux y Canción del Año por La Perla. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando el colombiano Juanes le entregó el reconocimiento principal y la cantante recordó el apoyo que recibió de él al comenzar su carrera.

La gala se celebró el 12 de noviembre en Las Vegas. Rosalía abrió el espectáculo con una presentación que combinó La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker. Vestida de tonos dorados y acompañada por alrededor de treinta bailarines de blanco, dio inicio a una noche en la que también recibiría los principales reconocimientos.

Al anunciarse el premio a Álbum del Año, la artista subió al escenario visiblemente emocionada. Frente a Juanes, recordó sus primeros conciertos en Madrid, cuando todavía actuaba para públicos pequeños y el músico colombiano ya asistía a sus presentaciones.

“Yo me acuerdo aún cuando empezaba mi carrera y tú fuiste de las primeras personas en dármela. Tú fuiste de los primeros en estar ahí en mis shows, cuando había solo 100 personas”, expresó Rosalía.

La cantante continuó su agradecimiento con otra declaración dirigida al intérprete antioqueño: “Es que estoy flipando que tú me estés dando esto. Es que es muy fuerte. Cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”.

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Y agregó: “Siempre me ayudaste muchísimo en el inicio de mi carrera y sigues siempre estando ahí. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias de corazón”.

El vínculo artístico se remonta a 2017, cuando Juanes escuchó a Rosalía en el festival Suma Flamenca Joven, en Madrid. Ella interpretaba canciones de Los Ángeles acompañada por su guitarrista. Tras conocer su propuesta, el colombiano recomendó a su entonces socia y representante, Rebeca León, que se acercara a la artista. León terminó trabajando con Rosalía durante sus primeros años.

Ese mismo diciembre, ambos compartieron escenario en el WiZink Center de Madrid e interpretaron Volver, el tango popularizado por Carlos Gardel. La entrega del gramófono en Las Vegas recuperó públicamente aquella relación profesional.

La trayectoria de ambos volvió a cruzarse ante una audiencia internacional, esta vez con Juanes como encargado de anunciar el premio que distinguió el trabajo discográfico de Rosalía. La artista recordó que, cuando todavía no llenaba grandes recintos, el cantante colombiano ya había mostrado interés por su música. El episodio dejó constancia de una relación iniciada años antes de los reconocimientos que hoy acumula la española.

Con Lux, Rosalía obtuvo por tercera vez el reconocimiento a Álbum del Año, después de sus triunfos con El mal querer en 2019 y Motomami en 2022. También recibió premios a Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Pop por La Perla y Mejor Video Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc.

Al recoger Canción del Año, agradeció la influencia de la música mexicana y mencionó especialmente a Paquita la del Barrio como inspiración para La Perla. Asimismo, dedicó palabras a quienes habían cuestionado su propuesta musical.

En su discurso por Lux, Rosalía recordó a su madre y a su equipo, entre lágrimas. Explicó que el nombre del disco significa luz en latín y expresó su deseo de que hubiera más luz en el mundo.

Juanes también fue premiado esa noche: ganó Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban, su duodécimo trabajo discográfico.