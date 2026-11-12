Momento de tensión: Guardia de honor se desmaya frente a Macron durante recibimiento oficial

A falta de un comunicado sobre la salud del uniformado, las circunstancias médicas del desmayo permanecen sin aclaración oficial hasta el momento.

Una ceremonia diplomática en el Palacio del Elíseo, en París, quedó marcada por un incidente inesperado cuando un integrante de la guardia de honor francesa se desmayó mientras el presidente Emmanuel Macron esperaba a su homólogo de Eslovaquia, Peter Pellegrini. El momento fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales.

El episodio ocurrió el miércoles 11 de noviembre, durante los preparativos del saludo oficial entre ambos mandatarios. El uniformado permanecía en la formación protocolaria junto a la entrada del edificio cuando empezó a tambalearse. Segundos después perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y golpeó su espalda contra una columna.

La caída interrumpió momentáneamente el recibimiento. Macron abandonó su posición para acercarse y observar cómo atendían al guardia, mientras Pellegrini permanecía a la espera. Dos hombres retiraron al efectivo del lugar para que pudiera recibir asistencia en otro sector del palacio.

Las imágenes muestran la rapidez con la que se desarrolló la situación: el militar pasó de mantenerse en formación a perder la estabilidad ante los asistentes a la ceremonia. La reacción del mandatario francés también quedó registrada y fue uno de los elementos que atrajeron atención hacia el video.

Hasta la publicación de la información, no se habían divulgado explicaciones oficiales sobre las causas del desmayo ni detalles del estado de salud del uniformado. Por ello, no se ha establecido si la caída estuvo relacionada con alguna condición médica, con las circunstancias del acto o con otros factores.

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Aunque algunas referencias al episodio mencionan a dos guardias, la información publicada por El Litoral describe específicamente el desmayo de un integrante de la formación. No aporta datos suficientes para confirmar que un segundo uniformado también se desplomara durante la recepción.

Tras la asistencia al guardia, el protocolo continuó. Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y ambos ingresaron al Palacio del Elíseo para desarrollar la reunión bilateral prevista. El incidente no impidió que los jefes de Estado siguieran con su agenda diplomática.

El encuentro se centró en el fortalecimiento de la relación entre Francia y Eslovaquia. Entre los asuntos abordados figuraron la seguridad europea, la soberanía energética, la cooperación en energía nuclear y la guerra en Ucrania, temas que forman parte del diálogo entre ambos países.

Después de la reunión, Pellegrini compartió imágenes de su visita en redes sociales. El presidente eslovaco destacó la importancia de profundizar la cooperación bilateral y de trabajar por una Europa más segura y próspera, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro.

Mientras los mandatarios continuaban sus conversaciones, la grabación del desmayo adquirió una circulación independiente en plataformas digitales. El contraste entre la solemnidad de la recepción oficial y la caída del guardia convirtió el episodio en un foco de atención distinto de los asuntos tratados durante la visita.

La visita de Pellegrini prosiguió con los temas diplomáticos programados, mientras las imágenes del incidente seguían difundiéndose.