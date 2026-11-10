Arnold Schwarzenegger: su hijo Joseph Baena logra gran debut de culturismo

Joseph Baena, hijo del actor y exfisicoculturista Arnold Schwarzenegger, alcanzó uno de sus objetivos deportivos al ubicarse entre los cinco primeros participantes de su categoría durante su debut profesional en el culturismo natural. El estadounidense, de 29 años, celebró el resultado y compartió detalles de una preparación que realizó sin contratar un entrenador personal.

La competencia se celebró el sábado 7 de noviembre de 2026 en el El Segundo Performing Arts Center, en California. Baena participó en la división Classic Physique Open de la INBA/PNBA Pro/Am World Cup, organizada por asociaciones dedicadas al culturismo natural. Fue su tercera aparición competitiva desde que comenzó a presentarse en torneos en marzo.

Al anunciar su clasificación, expresó: “Este fue mi debut en la INBA/PNBA —mi debut en la PNBA— y fue en la categoría Classic Physique Open. Quedé entre los cinco primeros”. También afirmó: “Estoy sumamente orgulloso de mí mismo”. El deportista explicó que ingresar al grupo de los cinco mejores era precisamente la meta que se había propuesto.

Baena consideró que llegó al certamen con una condición física superior a la mostrada en abril, cuando disputó su segunda competencia. Describió la jornada como “un día muy emotivo” y una “experiencia increíble”, además de agradecer a su familia, su novia y las personas que siguen su evolución deportiva.

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Una particularidad de su participación fue la ausencia de un preparador personal durante el proceso. No obstante, aclaró: “Por supuesto, hay orientación”, y recordó una enseñanza de su padre: “Como siempre dice mi padre, no existe el hombre que se hace a sí mismo”. Con ello reconoció el apoyo recibido mientras desarrollaba su entrenamiento.

La influencia de Schwarzenegger comenzó mucho antes de su estreno profesional. En una entrevista con GQ, Joseph contó que, durante sus estudios universitarios, recibió de su padre una enciclopedia sobre culturismo. Ese regalo despertó su curiosidad por el funcionamiento del cuerpo y las posibilidades del entrenamiento con pesas.

“Mi papá me dio la enciclopedia del culturismo. Estaba mirándola, tratando de aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas”, relató. Después añadió: “Me enamoré de comer saludable. Me enamoré de aprender sobre el cuerpo y cómo reacciona al entrenamiento, y me apasioné mucho por eso”.

Padre e hijo también han compartido sesiones en el Gold’s Gym de Venice Beach, en California. Baena describió a Schwarzenegger como un compañero que lo motiva especialmente cuando las exigencias de la dieta y el ejercicio comienzan a pasarle factura.

“Es el mejor compañero de entrenamiento. No sé qué más decir. Me anima. Se asegura de que no me relaje en el gimnasio. Cuando bajo de carbohidratos y de calorías y empiezo a sentirme cansado, me da ánimos”, señaló a GQ.

El camino deportivo de Joseph no siempre fue sencillo. Contó que durante la adolescencia tuvo sobrepeso y no consiguió ingresar a los equipos escolares de baloncesto y fútbol. Finalmente encontró en la natación una oportunidad para acercarse al ejercicio, ya que no exigía superar pruebas de selección.

La trayectoria de su padre constituye una referencia conocida: Schwarzenegger conquistó siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, antes de consolidarse también como figura del cine de Hollywood.

Hijo de Schwarzenegger y Mildred Patricia Baena, Joseph creció en Bakersfield y se graduó en Negocios de la Universidad Pepperdine en 2019. Conserva el apellido de su madre y actualmente entrena con pesas alrededor de seis veces por semana.