Una dificultad a la hora de vestirse llevó a la actriz a compartir con sus seguidores los cambios que ha experimentado desde que comenzó un tratamiento para bajar de peso.

La presentadora puertorriqueña, de 55 años, explicó que uno de sus pantalones le quedaba demasiado holgado y aprovechó la ocasión para hablar de sus objetivos y de la siguiente etapa de su proceso.

La publicación, difundida en Facebook, mostró a la actriz intentando acomodar la prenda que había escogido. Entre sus comentarios, reconoció que no disponía de un cinturón para ajustarla y manifestó su satisfacción con los resultados obtenidos durante las últimas semanas. La experiencia generó distintas reacciones entre los usuarios que siguen sus actividades a través de las redes sociales.

Aunque algunos seguidores expresaron preocupación por el uso de medicamentos inyectables, López respondió que cuenta con el acompañamiento de un especialista. Ante la recomendación de una internauta de no continuar perdiendo peso, la conductora aclaró cuáles son sus intenciones: “Hasta aquí llegué. Ahora toca tonificar y mantenerme saludable”.

El proceso había sido anunciado a principios de noviembre de 2026. En aquel momento, la copresentadora de Desiguales, programa de entretenimiento que transmite Univision durante las tardes, presentó al doctor Darilo Chirino como el profesional encargado de acompañarla. Su decisión surgió de la preocupación por recuperar un peso con el que anteriormente no se sentía saludable.

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Durante una conversación con Chirino, divulgada en Instagram y recogida por Las Top News, la actriz aseguró que sus exámenes médicos habían salido bien y explicó que recientemente había sentido ansiedad por comer. También manifestó interés en conocer cómo podría conservar los resultados una vez alcanzada su meta, una inquietud que planteó antes de iniciar el tratamiento.

El especialista abordó entonces el funcionamiento de distintos medicamentos relacionados con el GLP-1 y explicó que el seguimiento médico debía contemplar tanto la alimentación como el desarrollo de hábitos sostenibles. López consultó sobre la posibilidad de continuar realizando actividad física durante el proceso y sobre la eventual retirada del fármaco.

Pese a haber hablado abiertamente sobre las inyecciones, la presentadora no identificó en su publicación el principio activo que recibe, la dosis administrada ni el número de kilos que ha perdido. Por tanto, sus declaraciones no permiten establecer las características específicas de su tratamiento ni determinar sus resultados desde una perspectiva clínica.

Los medicamentos relacionados con el GLP-1 actúan sobre mecanismos implicados en la regulación del apetito y la saciedad. La Organización Mundial de la Salud contempla determinados fármacos de esta familia entre las opciones terapéuticas para adultos con obesidad, bajo criterios médicos y junto con intervenciones orientadas a mejorar los hábitos de vida.

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El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos advierte que los medicamentos para controlar el peso requieren una valoración individual de sus beneficios y riesgos. Su utilización no sustituye la actividad física ni una alimentación equilibrada, y las decisiones sobre la continuidad del tratamiento corresponden al profesional sanitario.

Además de compartir los resultados de su proceso, López dedicó una publicación al Día de Acción de Gracias. En Instagram agradeció las oportunidades laborales, la compañía de sus seguidores y los aprendizajes que le dejaron los momentos difíciles del año. También reservó unas palabras para Alaïa, su hija, a quien destacó como una de las mayores alegrías de su vida.

En cuanto a sus próximos objetivos, la comunicadora manifestó que desea concentrarse en el ejercicio, fortalecer su cuerpo y conservar los hábitos alimenticios que ha incorporado con el acompañamiento de su médico.