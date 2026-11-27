¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido entre Panamá y Canadá, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, el sábado 28 de noviembre a la 1:00 p.m. por TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá está lista para afrontar un importante desafío ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

El conjunto panameño llegó hace dos días a Dallas (Estados Unidos), ciudad sede del partido, donde ha realizado sus últimos entrenamientos previos al duelo ante las canadienses.

"Es un partido muy difícil y muy importante, lo sé", reconoció la jugadora Noemí Potier. "Pero yo sé que la 'profe' (Toña Is) me tiene mucha confianza y que sabe que voy a darlo todo y al final solamente tengo muchísimas ganas de jugar".

El juego se realizará el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium. La selección ganadora clasificará al Mundial Femenino Brasil 2027 y tendrá la opción de buscar un cupo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Mientras que la perdedora tendrá que depositar sus esperanzas mundialistas en el repechaje.

Te puede interesar: Iker Casillas en Panamá| Excapitán de España es testigo de nuevo acuerdo entre FPF y Reebok

"La 'profe' siempre nos ha demostrado que tiene una plena confianza en cada una de nosotras. Hemos jugado partidos contra rivales muy grandes como Australia y hemos sido capaces de ganar", destacó la jugadora Ana Quintero. "Siento que este va a ser un partido muy difícil, pero confío en mí al cien por ciento, mis compañeras, en los profes, en todo el staff, en que vamos a tratar de sacar la victoria para así poder estar en el Mundial", puntualizó.

Se prevé que el balón ruede a la 1:00 p.m. y usted podrá vivir las emociones de este encuentro a través de TVN Radio 96.5 fm.

Te puede interesar: Estevis López se despide del Mundial Sub-17 con un mensaje de orgullo y agradecimiento a Felipe Baloy

Selección Femenina de Panamá

Porteras

Yenith Bailey / Inter Panama CF

Farissa Córdoba / Umecit FC

Maria Cervantes / SD Atlético Nacional

Defensas

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)

Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador

Sara Nieto/ Inter Panamá CF

Volantes

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)

Noemi Potier / Nantes FC (FRA)

Carmen Montenegro / Inter Panama CF

Deysiré Salazar / CD Origen

Schiandra González / Umecit FC

Delanteras

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Unifut (GUA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Emily Cedeño / CD Origen

Shayari Camarena / CD Plaza Amador

Analía Arosemena / Umecit FC

Lineth Cedeño / FFC Turbine Postdam