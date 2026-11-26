El otrora portero de la selección española y del Real Madrid acompañó al ente federativo y a la marca deportiva que extienden su vínculo contractual por cuatro años.

Panamá/Iker Casillas, conocido por su trayectoria con la selección de España y el Real Madrid, está en Panamá donde se dio la firma de un nuevo acuerdo de patrocinio entre la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y la marca deportiva Reebok.

Casillas, quien es embajador global de Reebok, estuvo presente en el anuncio que ambas organizaciones hicieron este jueves acerca de la renovación de su alianza hasta el año 2030. Además fue al estadio Rommel Fernández Gutiérrez donde el director deportivo de la Federación y exportero panameño, Jaime Penedo, le entregó una camiseta de arquero de la Selección de Fútbol de Panamá.

"Panamá ha hecho cosas importantes en el fútbol últimamente como estar en el pasado Mundial", manifestó el excampeón mundial y europeo con el combinado nacional español. "Seguro estará en el próximo y podrán estar bien en los juegos que tengan por venir".

Casillas recordó que hace 14 años jugó en el Rommel Fernández con la selección de su país en un partido amistoso ante el elenco panameño.

"Hace 14 años estuve aquí en este campo. Lo similar fue el calor que tuvimos ese día", recordó mientras esbozó una sonrisa. "Justo aquel año, en 2012, tuvimos un crecimiento maravilloso. Una selección española que venía de ganar Eurocopa (2008), Mundial (2010) y Eurocopa (2012)... son muy buenos recuerdos y un buen ambiente el que se vive aquí".

Durante su trayectoria en las canchas, Casillas vistió las camisetas del Real Madrid y el Porto. Con el conjunto de la capital española, jugó en sus divisiones inferiores y estuvo en el primer equipo desde 1999 hasta 2015. En ese periodo defendió la portería en 725 juegos oficiales y ganó varios títulos de liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de Europa y mundiales de clubes. Posteriormente pasó al club de la ciudad portuguesa de Oporto donde estuvo desde 2015 a 2020.

Por otra fue el portero titular y capitán de la selección de España que ganó el Mundial Sudáfrica 2010 y la Eurocopa en los años 2008 y 2012.

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Satisfacción

En un comunicado, emitido con motivo del nuevo acuerdo, la marca deportiva y la FPF manifiestan que la renovación de su alianza estratégica le da "continuidad a una relación que ha acompañado importantes momentos de la historia del fútbol panameño".

"Con esta renovación, Reebok continuará siendo la marca encargada de vestir a las selecciones nacionales de Panamá, extendiendo su compromiso con el crecimiento del fútbol en sus distintas categorías y disciplinas. El acuerdo contempla la continuidad del patrocinio de la indumentaria oficial, entrenamiento y concentración", quedó plasmado en la nota.

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La marca deportiva resalta que las ejecutorias recientes de las selecciones panameñas le han dado una presencia importante a nivel internacional.

"Durante esta etapa, las selecciones nacionales han conseguido clasificar a ocho Copas Mundiales de distintas categorías y disciplinas, consolidando una etapa de crecimiento y mayor presencia internacional", destacó.

El subcampeonato de la Copa Oro 2023, las cuatro clasificaciones consecutivas al Final Four de la Liga de Naciones, la Copa América 2024 y las presentaciones de Panamá en los mundiales Femenino (2023), Sub-17 (2023, 2025, 2026) y Masculino (2026) son algunos de los puntos destacados de Panamá con la marca en los últimos años.