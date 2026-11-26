La ATTT y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito verifican vehículos en distintos puntos del país. Las autoridades han impuesto infracciones por circular sin placa o mantenerla oculta, además de retirar luces de escolta no autorizadas.

Colón/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, desarrolla un operativo a nivel nacional para detectar vehículos que circulan sin placa, la mantienen oculta o utilizan luces de escolta sin autorización.