Guatemala sufre la violencia de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas en este país y en Estados Unidos. Esas bandas se dedican a extorsionar a empresarios del transporte público y comerciantes, principalmente.

Ciudad de Guatemala, Guatemala/El transporte público hacia la ciudad colonial de Antigua, principal destino turístico de Guatemala, quedó parcialmente suspendido este jueves luego de que las empresas de autobuses cesaran actividades ante el incremento de las extorsiones, informó el sector.

Guatemala sufre la violencia de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas en este país y en Estados Unidos. Esas bandas se dedican a extorsionar a empresarios del transporte público y comerciantes, principalmente.

Las empresas de autobuses están en una "situación crítica e insostenible" por las amenazas de muerte lanzadas por una "nueva estructura criminal y terrorista", señalaron en un comunicado cuatro asociaciones que prestan el servicio. Debido a esta situación, el transporte entre la Antigua Guatemala (suroeste) y la ciudad capital "queda suspendido de manera indefinida", agregaron.

Los empresarios, que exigen al gobierno desplegar operativos de seguridad, señalaron que los extorsionistas les exigieron un pago inicial y cuotas semanales de miles de dólares bajo amenazas de atentar contra empleados y pasajeros.

La suspensión afecta principalmente a trabajadores y estudiantes que se movilizan a diario en la ruta de unos 40 kms. La prensa local destacó que usuarios utilizaron taxis y otros medios para desplazarse este jueves.

Otros servicios de transporte privado y taxis que salen del aeropuerto capitalino, utilizados en su mayoría por turistas extranjeros, siguen operando con normalidad.

Guatemala cerró 2025 con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Casi la mitad de los hechos de violencia en Guatemala son atribuidos por las autoridades a pandillas y narcotraficantes.