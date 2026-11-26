El hecho ocurrió alrededor de las 5:55 p. m., durante el cambio de turnos en el Centro Educativo Básico General Presidente Valdés. La Policía Nacional anunció que reforzará la vigilancia en los tres horarios escolares.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres personas encapuchadas ingresaron armadas al Centro Educativo Básico General Presidente Valdés, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, y robaron las pertenencias de un docente y de estudiantes que se encontraban en el plantel. El hecho ocurrió alrededor de las 5:55 p. m. del miércoles, durante el cambio entre los turnos vespertino y nocturno.

De acuerdo con el relato de una madre de familia, estas personas entraron por el portón del área de estacionamientos cuando los estudiantes de secundaria salían de clases y los alumnos del turno nocturno comenzaban a ingresar. Durante el asalto, un docente fue agredido y tanto él como los estudiantes fueron intimidados por los hombres, quienes portaban armas, según los testimonios compartidos por los padres de familia.

Autoridades de la Policía Nacional explicaron que los presuntos delincuentes aprovecharon que el portón permanecía abierto durante el periodo de transición entre ambos turnos para ingresar al centro educativo.

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Walther Stanziola, jefe de dicha zona policial, las dificultades para mantener presencia policial permanente en todos los planteles de la zona, donde hay más de 30 escuelas públicas. No obstante, anunció que se reforzará la vigilancia en el Centro Educativo Presidente Valdés durante los tres turnos escolares.

Luego de lo ocurrido, padres de familia se reunieron en el plantel para expresar su preocupación y solicitar mayor seguridad en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, así como para el personal docente.

Una de las madres pidió que las autoridades garanticen vigilancia en el centro educativo, sobre todo durante la jornada nocturna, cuyos estudiantes salen alrededor de las 9:00 p. m. El caso se mantiene bajo investigación, luego de que el docente presentara las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Con información de Luis de Jesús Mendoza