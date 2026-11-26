Para retirarlos, los contribuyentes deben estar paz y salvo y tener el revisado vehicular al día. También pueden solicitar la entrega a domicilio a través de Alcaldía Digital.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 350 mil placas y stickers correspondientes a 2026 siguen pendientes de retiro en la Alcaldía de Panamá.

Ruth González, abogada de la Tesorería de Panamá, explicó que algunos contribuyentes ya pagaron y aún no han pasado a buscarlos. Otros acuden al centro de placas, pero no pueden retirarlos porque tienen el revisado vehicular vencido o carecen de él.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a que se acerquen a retirar sus stickers y placas correspondientes al año dos mil veintiséis”, dijo González.

Requisitos y horarios de atención

González explicó que, además de estar paz y salvo, el contribuyente debe tener vigente el revisado del vehículo. “Hay muchos contribuyentes que se acercan, dicen yo ya pagué, pero no tienen el revisado al día y lastimosamente así no se puede hacer la entrega del sticker y de la placa”, señaló.

El centro de placas de la Alcaldía de Panamá atiende de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Quienes prefieran recibir la placa o el sticker a domicilio pueden solicitar el servicio en la página de Alcaldía Digital.

La abogada recordó que las autoridades de tránsito han advertido en reiteradas ocasiones sobre las sanciones por circular sin la placa o el sticker al día.

Con información de Hellen Concepción.