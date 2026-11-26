Las aprehensiones se realizaron en El Chorrillo y San Miguelito. Entre los requeridos figuran presuntos integrantes de una pandilla y personas vinculadas a investigaciones por homicidio y tentativa de homicidio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuatro personas requeridas por distintos delitos fueron aprehendidas en operativos policiales realizados en los corregimientos de El Chorrillo y San Miguelito, informó la Policía Nacional.

En El Chorrillo, los agentes policiales ubicaron a un hombre conocido como alias "Gatito", requerido por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en la modalidad de pandillerismo. De acuerdo con las investigaciones, el hombre es señalado como presunto integrante de la pandilla autodenominada Badag o BGD, que opera en el sector de Santa Eduviges.

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La entidad informó que, luego de su aprehensión, fue trasladado para los trámites correspondientes. Por otro lado, mediante diligencias de allanamiento coordinadas con el Ministerio Público en el distrito de San Miguelito, fueron aprehendidos otros tres hombres requeridos por investigaciones relacionadas con homicidio y tentativa de homicidio.

Entre ellos figura alias "Titón", de 18 años, requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el pasado 5 de julio en el sector de Mano de Piedra. También fue aprehendido un hombre de 50 años, requerido por una investigación por tentativa de homicidio registrada el 28 de agosto en el sector de Tierra Negra.

Por último, fue aprehendido en San Miguelito el alias "Chicharrón", señalado por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio ocurrida el 20 de noviembre en el corregimiento de Belisario Porras. Los cuatro hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procesos y las investigaciones.