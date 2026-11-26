El Instituto de Mercadeo Agropecuario confirmó la venta de miles de canastas a 15 dólares a partir del 1 de diciembre, con productos procesados en Panamá y horarios especiales.

Ciudad de Panamá/Llega la bolsa navideña del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y la venta de este beneficio iniciará el próximo 1 de diciembre en diversos puntos del país, con el objetivo de aliviar la economía familiar en fechas de alta demanda.

Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, detalló la logística de esta iniciativa. "Nos encontramos bastante organizados para todo el tema de la nevera y arrancamos en la plaza del ferrocarril de Bugaba, en los terrenos de la Feria de Puerto Armuelles y en diferentes puntos a nivel nacional", expresó.

¿Qué contiene la bolsa navideña y cuál es su costo?

El precio se mantiene en 15 dólares. Respecto a los artículos, Murillo explicó que "la canasta lleva diferentes productos: lleva guandú, lleva piña, lleva diez libras de arroz, lleva azúcar, lleva sal, pero lleva aceite, lleva mostaza, lleva mayonesa, lleva vegetales mixtos, pasitas y maíz", además de aceitunas y una rosca de pan navideño.

El director del IMA fue enfático en que no se venderán artículos sueltos. "No se puede. Es la caja completa. O sea, no hay precios especiales solamente por un producto", aclaró Murillo, añadiendo que "esto está calculado para un apoyo mediante el Estado y tiene que ser completo".

Control de compra y respaldo a la industria nacional

Para adquirir la bolsa navideña, los ciudadanos deberán presentar su identificación. "Hemos utilizado el mismo mecanismo del código QR de la cédula", indicó el director, recordando que habrá cajas exclusivas para pensionados, jubilados y personas con discapacidad.

Los horarios de atención serán extendidos. "A las 3 de la mañana todos los directores se pusieron de acuerdo para abrir las tiendas en cada lugar donde vamos a estar presentes. Estamos cerrando a las 10 y media para comenzar a hacer arqueos", detalló Murillo.

El director Murillo también hizo un llamado a la ciudadanía para que las personas de la tercera edad y con discapacidad asistan acompañadas, ya que la canasta tiene un peso considerable. "Es importante que aquellos que van, jubilados y pensionados, repito, tercera edad, personas con discapacidad, lleven a otra persona, pues la verdad es que pesa mucho", expresó.

La iniciativa también impacta a los productores nacionales, ya que se procesaron 500 mil piezas de cerdo en el país. "Ellos aprobaron las 500 mil piernas que son panameñas. Cuando hablamos del proceso, es que fueron ahumadas en Panamá", aseguró el titular del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Finalmente, Murillo informó que las agrotiendas tendrán un calendario especial de apertura en redes sociales, debido a que "no tenemos suficientes trabajadores" para cubrir los 23 días seguidos de las Naviferias.

"El IMA y su equipo hacen un trabajo enorme en estas Naviferias. Son 23 días de seguido, sin incluir las áreas insulares que visitamos, y necesitamos gente de todos lados", concluyó el funcionario.