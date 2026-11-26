Cuerpo de Bomberos prepara la reconstrucción de 12 cuarteles afectados por el terremoto

El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, informó que más de 12 cuarteles presentan daños estructurales y deberán ser demolidos. La institución también refuerza sus recomendaciones de prevención ante las fiestas decembrinas y el inicio de la temporada seca.