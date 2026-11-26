A varias semanas del terremoto, la mayoría de los residentes permanece fuera de la isla mientras espera los resultados de los estudios sobre las condiciones del terreno. La comunidad también enfrenta pérdidas agrícolas, inundaciones recurrentes y la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Ciudad de Panamá, Panamá/A 48 días del terremoto registrado el pasado 9 de octubre, la mayoría de los habitantes de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, permanece fuera de la comunidad y a la espera de los estudios técnicos que permitan determinar si existen condiciones para regresar de manera segura.

Aunque algunas familias han vuelto a la isla, otras continúan en albergues ubicados en Agua Buena, El Cigua y Cañas. Los residentes esperan que se agilicen las evaluaciones que realizan expertos de la Universidad de Panamá y otras organizaciones especializadas para conocer el estado del terreno y las posibles soluciones a las afectaciones. Así lo explicaron Eduardo Batista y Fernando Domínguez, residentes de la isla, quienes estiman que allí viven entre 500 y 600 personas.

Ambos señalaron que cualquier retorno debe realizarse con garantías de seguridad, debido al temor de que se repitan las inundaciones y otros efectos asociados al terremoto. "Nosotros buscamos un retorno a Isla Cañas que sea seguro", expresó Domínguez, quien manifestó que la experiencia dejó temor entre las familias, especialmente porque algunas zonas continúan inundándose.

Uno de los sectores más perjudicados por el terremoto ha sido la agricultura, actividad de la que depende parte de la población junto con la pesca y el turismo. Domínguez indicó que se perdió gran parte de las cosechas y que los terrenos destinados a la siembra continúan afectados por la entrada de agua salada. Explicó que, durante las mareas altas, que se presentan al menos una vez al mes, el agua vuelve a inundar las parcelas y dificulta el aprovechamiento de los terrenos para actividades agrícolas.

En la isla se cultivan productos como sandía, frijol, melón y arroz, tanto para la comercialización como para el consumo de las propias familias. La pérdida de estas cosechas representa un impacto económico para los agricultores y para los hogares que dependían de esa producción. Ante este escenario, Batista señaló que la comunidad busca alternativas para recuperar sus fuentes de ingresos.

Entre las opciones mencionó la posibilidad de desarrollar nuevos cultivos e incursionar en actividades como la maricultura y la acuicultura. También planteó que el turismo podría convertirse en una de las vías para impulsar la economía local, mediante actividades como la pesca deportiva y el aprovechamiento de los atractivos naturales de la isla, entre ellos sus manglares, playas y zonas de anidación de tortugas.

Los habitantes esperan que los estudios permitan evaluar alternativas para atender la abertura que se produjo en la zona tras el terremoto. Batista explicó que han planteado la posibilidad de unir las dos partes de la isla para reducir los efectos de la erosión y las inundaciones. Según indicó, las afectaciones no se limitan a Isla Cañas, sino que también alcanzan comunidades como Agua Buena, Ojo de Agua y Búcaro, en el Valle de Tonosí.

Entre las propuestas que esperan que sean evaluadas figura la posibilidad de cerrar nuevamente la abertura o construir un dique en el puerto para contener el ingreso del agua. Sobre las inundaciones, Batista aclaró que no necesariamente se deben a un aumento en el tamaño de las olas, sino a la entrada de agua por el estero y al efecto del mar de fondo, conocido por los residentes como resaca.

Añadió que algunas zonas bajas, conocidas como albinas, también reciben agua del mar y contribuyen a las afectaciones. En cuanto a los servicios básicos, Batista informó que la reconstrucción de la tubería del sistema de agua potable está prácticamente finalizada y que el suministro ya llega a la isla. Sin embargo, explicó que todavía esperan la autorización del Ministerio de Salud para utilizar el agua.

En el ámbito educativo, los estudiantes reciben clases mediante módulos para evitar que pierdan el año escolar, mientras se define la situación de la comunidad. Los residentes también consideran necesario brindar acompañamiento psicológico a los niños y adultos mayores que han tenido que abandonar sus hogares. Domínguez señaló que la experiencia de vivir inundaciones después de un terremoto ha generado temor entre las familias y que ese proceso debe ser atendido antes y después de un eventual retorno.

Reubicación voluntaria y futuro de la comunidad

Los residentes reconocieron que existe la posibilidad de que los estudios no arrojen resultados favorables para el regreso de toda la población. Ante ese escenario, Batista explicó que el Gobierno Nacional analiza alternativas de reubicación para quienes no deseen volver a la isla.

Aclaró que no se obligará a ninguna familia a regresar y que la decisión deberá considerar la voluntad de cada persona. También indicó que se prevé una reunión con la comunidad para abordar estos planteamientos junto con las autoridades.

Para Domínguez, abandonar Isla Cañas sería un golpe difícil para quienes han vivido allí toda su vida. Por eso, insistió en que la prioridad debe ser encontrar soluciones que permitan recuperar las condiciones de seguridad y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades para que los residentes puedan sostenerse económicamente.

"No se olviden de nosotros", pidió, al solicitar apoyo para encontrar nuevas alternativas de trabajo y reactivar la economía de la comunidad. Por su parte, Batista reiteró que los residentes interesados en regresar buscan impulsar actividades vinculadas con el turismo y la pesca deportiva, como parte de una nueva etapa para la isla.