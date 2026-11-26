El pronóstico contempla lluvias ocasionales en sectores del Caribe y chubascos aislados con tronadas en el Pacífico durante la tarde. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C, mientras que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles altos y extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, lluvias dispersas en sectores del Caribe y chubascos aislados en el Pacífico, de acuerdo con el pronóstico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología este jueves. También se prevén temperaturas máximas de hasta 35 °C y niveles de radiación ultravioleta (UV-B) entre altos y extremos.

En la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados y lluvias ocasionales de intensidad variable desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro. En el resto de esta región podrían registrarse chubascos aislados y puntuales.

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Para el Pacífico se pronostica cielo parcialmente nublado, con periodos despejados y algunos chubascos aislados acompañados de tronadas ocasionales durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 31 °C y 35 °C.

En cuanto a las mínimas, se esperan valores de entre 12 °C y 20 °C en la Cordillera Central y de 22 °C a 26 °C en el resto del territorio nacional. Los vientos predominarán del noroeste y norte, con incursiones de dirección suroeste y sur hacia el Pacífico occidental durante la tarde. Las velocidades podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en el sector marítimo, mientras que en tierra firme serían menores.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.91 y 1.50 metros de altura, con periodos de seis a ocho segundos. Para el Pacífico se pronostican olas de entre 0.61 y 1.80 metros, con periodos de 13 a 15 segundos. En ambas vertientes se establece nivel de precaución. Además, los índices máximos de radiación UV-B podrían ubicarse entre 7 y 11+, con niveles de riesgo altos y extremos en el país.