El centro atenderá al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y ofrecerá sus servicios de manera gratuita.

Ciudad de Panamá/Más de mil emprendedores registrados en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en el distrito de San Miguelito cuentan ahora con un nuevo espacio para impulsar sus negocios, recibir asesoría y acceder a capacitaciones gratuitas.

Se trata de un centro habilitado en la plaza Las Colinas, donde los pequeños empresarios podrán realizar trámites, recibir orientación para formalizar sus actividades comerciales y participar en talleres dirigidos a mejorar la administración y el crecimiento de sus negocios.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, invitó a los emprendedores a aprovechar los servicios disponibles, entre ellos asesoría legal, orientación para elaborar planillas y sistemas contables. El lugar también cuenta con computadoras y espacios para reuniones.

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La iniciativa busca ofrecer herramientas a quienes enfrentan dificultades para dar a conocer sus productos, organizar sus finanzas y lograr una mayor aceptación en el mercado.

María Teresa, una emprendedora dedicada a la elaboración y venta de empanadas, roscas, dulces y otros productos, contó que las capacitaciones recibidas durante los últimos dos meses le han permitido mejorar la administración de su negocio.

Según explicó, los talleres le enseñaron a calcular presupuestos, establecer los costos de producción, determinar los precios de venta, organizar el pago de salarios y administrar mejor sus ingresos.

El nuevo espacio también dispone de un área destinada a la creación de contenido, donde los emprendedores podrán tomar fotografías y grabar videos de sus productos para promocionarlos a través de las redes sociales.

El centro atenderá al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y ofrecerá sus servicios de manera gratuita.

Con información de Jocelyn Mosquera