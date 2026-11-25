En lo que va de 2026, la provincia registra cinco femicidios y unos 2,035 casos de violencia doméstica.

Chiriquí/Instituciones y organizaciones de la provincia de Chiriquí realizaron una caminata y formaron una cadena humana este miércoles 25 de noviembre para pedir a las autoridades medidas más firmes contra la violencia doméstica.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las participantes también pidieron que las denuncias reciban una respuesta inmediata.

Saidez Vinda, una de las participantes, cuestionó la eficacia de las boletas de protección para impedir que un agresor vuelva a acercarse a la mujer que lo denunció. “Las penas deben ser más fuertes y realmente actuar inmediatamente”, expresó.

Wendy Aguirre destacó la necesidad de trabajar en las comunidades para que las mujeres sepan dónde pedir ayuda. Señaló que esa tarea requiere la participación del Ministerio Público, las fiscalías y las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Jenny Jurado explicó que HIAS, en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), brinda apoyo tanto a mujeres de la comunidad local como a migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Indicó que pueden acudir a la oficina de la organización para recibir acompañamiento.

Dónde buscar orientación

Aguirre recordó que las mujeres pueden acudir a los centros de atención del Ministerio de la Mujer. También pueden llamar a la línea gratuita 182, disponible las 24 horas, o utilizar Mujer App para reportar situaciones de violencia.

Con información de Demetrio Ábrego.