La provincia registra 1,776 casos de dengue y la cifra aumenta cada semana, según el Ministerio de Salud.

Chiriquí, David/Cinco personas han muerto por dengue en Chiriquí, donde se han registrado 1,776 casos de la enfermedad, informó Patricio Camarena, jefe de Control de Vectores del Ministerio de Salud en la provincia.

El distrito de David concentra más de mil casos, la mayor cantidad de la provincia. “Cada semana aumentan los casos, cada semana aumentan los casos”, dijo Camarena.

El funcionario señaló que, pese a las visitas del personal de salud para explicar a los residentes cómo eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, persiste la falta de colaboración, especialmente en el área urbana de David.

Además de David, los distritos de Bugaba, Barú y Dolega figuran entre los que registran más casos de dengue. En estas zonas, los niveles de infestación alcanzan hasta el 8%.

Camarena advirtió que la situación podría agravarse con la llegada del verano, ya que algunas familias almacenan agua y dejan los recipientes destapados.

Con información de Demetrio Ábrego.