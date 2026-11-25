La familia del niño de nueve años pide que se revisen las cámaras de seguridad del plantel y que se garantice su protección para regresar a clases.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) se reunirá este jueves 26 de noviembre con los padres de tres estudiantes señalados por una presunta agresión a un compañero de nueve años que sufrió fracturas en ambas muñecas en Guarumal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido y determinar si las autoridades educativas actuaron a tiempo.

El caso, dado a conocer por TVN Noticias, ocurrió el 18 de noviembre, al finalizar la jornada escolar en el Centro Educativo Básico General Domingo Romero, en Guarumal, corregimiento de Calzada Larga, Panamá Norte. La Dirección Regional de Educación informó que ya se reunió con la docente encargada del grupo.

El Meduca también activó su Gabinete Psicopedagógico, con la participación de una psicóloga y una trabajadora social, para investigar lo sucedido y acompañar al estudiante y a su familia.

La familia asegura que ya había alertado al plantel

Según el padre, el 17 de noviembre su hijo le contó que tres compañeros lo habían amenazado con golpearlo a la salida. Al día siguiente, el niño regresó a casa con el uniforme sucio y las manos hinchadas. Su madre lo llevó al médico, donde le diagnosticaron las fracturas.

El padre relató que, según le contó su hijo, el niño levantó las manos para protegerse de una piedra que uno de sus compañeros le lanzó a la cabeza. Cuando cayó, los otros dos lo levantaron, lo tiraron de nuevo al suelo y lo patearon.

La familia sostiene que el acoso comenzó en primer grado y se intensificó en tercero. El padre denunció que otros estudiantes le arrancaban páginas de los cuadernos, le quitaban los útiles y lo golpeaban. Aseguró que el plantel ya conocía estos episodios. La madre también denunció que recibió amenazas de las madres de los estudiantes señalados antes de que el caso se hiciera público.

El niño tiene miedo de regresar a clases. Sus familiares pidieron que se revisen las cámaras de seguridad y anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público. También dijeron que consideran retirarlo del colegio si no reciben una respuesta y los estudiantes señalados permanecen en el plantel.

“La violencia escolar no debe abordarse únicamente cuando alcanza consecuencias graves”, señaló la Defensoría en su comunicado. La institución pidió a las escuelas escuchar a los estudiantes, identificar antecedentes de intimidación o amenazas y dar seguimiento a las denuncias.

También recordó las obligaciones de los planteles en materia de convivencia escolar y protección de la niñez, previstas en las leyes 289 y 285 de 2022.

Con información de Jessica Román.