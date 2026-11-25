Martínez-Acha tiene previsto sostener reuniones con autoridades cubanas para abordar la situación de los siete panameños.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, llegó la madrugada de este miércoles a La Habana, Cuba, para dar continuidad a las gestiones diplomáticas que buscan lograr el retorno de siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en ese país desde hace nueve meses.

A su llegada, el canciller fue recibido por Otto Vaillant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Durante su visita oficial, Martínez-Acha tiene previsto sostener reuniones con autoridades cubanas para abordar la situación de los siete panameños y avanzar en las gestiones que mantiene el Gobierno Nacional para conseguir su regreso a Panamá.

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El viaje se desarrolla en medio de los esfuerzos del presidente José Raúl Mulino por lograr una solución al caso, que inicialmente involucró a diez ciudadanos panameños: siete hombres y tres mujeres.

Sin embargo, en abril pasado, las autoridades cubanas concedieron la liberación por razones humanitarias de Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes posteriormente regresaron a Panamá.

En junio pasado, el canciller confirmó que el Gobierno panameño mantenía asistencia legal, protección diplomática y acompañamiento consular para los ciudadanos que continúan detenidos.

En ese momento, también adelantó que se evaluaban alternativas para que, en caso de recibir una condena en Cuba, los panameños pudieran cumplir sus penas en territorio nacional.

Las autoridades cubanas acusan a los siete ciudadanos de participar en actividades que, según ese país, violan sus leyes. Hasta el momento, las gestiones diplomáticas continúan enfocadas en conseguir su retorno a Panamá.