El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció que ofrecerá un concierto gratuito en Bogotá como respuesta a las numerosas críticas que recibió después de su presentación del pasado sábado 21 de noviembre en el Vive Claro. El exponente de la música urbana rompió el silencio sobre los inconvenientes que marcaron su espectáculo y atribuyó lo sucedido a una equivocación dentro de su equipo de trabajo.

Mediante sus historias de Instagram, el reguetonero manifestó su intención de regresar a la capital colombiana para ofrecer una nueva presentación sin costo. La iniciativa estará relacionada con el anuncio oficial de su próxima gira internacional, denominada Real Hasta La Muerte 2.

“Pa arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”, expresó el artista al explicar el propósito de su próximo encuentro con los seguidores bogotanos.

La decisión surgió después de que numerosos asistentes manifestaran su inconformidad por las extensas horas de espera y el reducido tiempo que permaneció el cantante sobre el escenario. Lo ocurrido desencadenó cuestionamientos tanto hacia el intérprete como hacia los responsables de la organización del evento.

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De acuerdo con la versión de Anuel AA, los inconvenientes comenzaron por una confusión relacionada con la programación del espectáculo. El cantante aseguró que en su itinerario figuraba como un festival y que había recibido instrucciones de presentarse alrededor de las 11:30 de la noche.

El puertorriqueño responsabilizó directamente a un integrante de su equipo, cuya identidad prefirió mantener en reserva. Asimismo, advirtió que la equivocación tendría consecuencias internas dentro de su empresa.

El artista explicó que, al momento de llegar al escenario, recibió indicaciones de que podía desarrollar su presentación. Sin embargo, posteriormente habría sido informado sobre una intervención policial que obligaría a suspender la música y desconectar los equipos de sonido.

Ante estas circunstancias, reconoció que habría preferido cancelar el espectáculo, gestionar el reembolso de las entradas y establecer una nueva fecha para encontrarse con sus seguidores.

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La presentación en el Vive Claro de Bogotá constituía el único concierto del cantante en Colombia durante 2026. Aunque la programación oficial establecía el inicio del evento a las siete de la noche, el intérprete apareció ante el público aproximadamente cuatro horas y media después.

Su actuación se prolongó durante menos de una hora. La salida del cantante, sin una despedida, incrementó el malestar entre los asistentes y estuvo acompañada de incidentes que incluyeron el lanzamiento de sillas y otros objetos hacia el escenario.

Las productoras Iguana Producciones y AME Concerts, responsables del evento, también fueron objeto de cuestionamientos a través de las plataformas digitales.

La controversia se suma al reciente aplazamiento de otra presentación del reguetonero en territorio colombiano. El espectáculo previsto para el 22 de noviembre en el DAVIarena de Sabaneta, Antioquia, fue trasladado a 2027 debido a modificaciones en la agenda artística.

Las empresas organizadoras comunicaron que las entradas conservarán su validez para la próxima presentación. Aquellos compradores interesados en recuperar su dinero podrán solicitar el reembolso mediante Tuboleta hasta el 18 de diciembre de 2026.

Los retrasos tampoco constituyen una situación inédita durante las visitas del cantante a Colombia. En octubre de 2025, durante su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, el intérprete salió al escenario aproximadamente una hora y cuarenta minutos después de lo previsto, aunque aquella actuación tuvo una duración cercana a las dos horas.

Por ahora, el anunciado concierto gratuito de Anuel AA en Bogotá continúa sin fecha confirmada. Tampoco se han divulgado el recinto que acogerá el espectáculo, los mecanismos de acceso ni las condiciones que deberán cumplir los interesados.