La publicación no recoge una respuesta directa de la cantante frente a los señalamientos.

Una publicación de la revista Vanity Fair desató una nueva controversia alrededor de Taylor Swift, luego de reunir testimonios de personas que aseguran haber formado parte de su entorno personal y profesional. Los informantes cuestionaron el comportamiento de la cantante estadounidense y describieron presuntas actitudes que contrastarían con la imagen pública que ha construido durante su trayectoria artística.

La investigación presenta a la protagonista mediante dos seudónimos, The Mastermind y The Star, sin identificarla expresamente por su nombre. A través de diferentes testimonios, examina tanto su éxito dentro de la industria musical como las supuestas dificultades que habrían experimentado algunas personas al relacionarse con ella.

Uno de los entrevistados, identificado como The Exec y relacionado con el negocio musical, sostuvo que la artista presuntamente adopta comportamientos de represalia frente a quienes manifiestan opiniones diferentes a las suyas.

“Es punitiva”, afirmó el informante. Otro testimonio, atribuido a una persona que habría mantenido una relación cercana con la intérprete, sostiene que Swift supuestamente intenta corregir el comportamiento de quienes integran su entorno mediante reproches, incluso cuando se trata de personas con quienes anteriormente compartía vínculos amistosos.

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“Si no ves las cosas como ella, va contra ti”, aseguró esta fuente, que también describió supuestos cambios repentinos en las relaciones personales de la cantante.

Estas declaraciones llevaron a la publicación a establecer una comparación con Regina George, personaje interpretado por Rachel McAdams en la película Chicas pesadas, estrenada en 2004.

Entre las relaciones profesionales examinadas figura la que Taylor Swift mantiene con Charli XCX. Según uno de los entrevistados, las manifestaciones públicas de respaldo hacia la cantante británica presuntamente no reflejarían los verdaderos sentimientos de la estadounidense.

La controversia recuperó imágenes de los Grammy celebrados en febrero de 2025, cuando Swift bailó durante una actuación de Charli. Meses después, el lanzamiento de Actually Romantic alimentó especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas intérpretes.

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La publicación también relacionó la canción "Sympathy Is a Knife" con supuestos acercamientos que la artista británica habría preferido evitar.

Otra figura mencionada fue Olivia Rodrigo, cuyo presunto distanciamiento de Swift habría comenzado después de enviar su primera producción discográfica a la esposa de una persona con quien Taylor mantenía diferencias.

Asimismo, el reportaje recordó el enfrentamiento entre Swift y Katy Perry por asuntos relacionados con bailarines profesionales. Ambas hicieron pública su reconciliación en 2018.

La situación de Blake Lively también ocupó espacio dentro de la investigación. Según Vanity Fair, la actriz presuntamente habría quedado excluida de las invitaciones a la boda de Swift con Travis Kelce, después de que la cantante resultara involucrada en su disputa judicial con Justin Baldoni.

Los cuestionamientos se extendieron hasta los años escolares de la intérprete. Antiguos compañeros ofrecieron versiones sobre su comportamiento durante aquella etapa y su pertenencia a determinados grupos estudiantiles.

Sharon Luyben, antigua profesora de la cantante, contradijo públicamente el relato sobre la supuesta soledad que Swift experimentaba durante los almuerzos escolares.

“Eso no era cierto”, manifestó la docente. Otro excompañero explicó que los estudiantes tenían lugares previamente asignados para sentarse durante aquella actividad.

La difusión del reportaje provocó opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos seguidores cuestionaron la credibilidad de los testimonios anónimos, otros usuarios respaldaron los señalamientos y criticaron la reacción de quienes defienden habitualmente a la artista.

La investigación también abordó los preparativos matrimoniales de Swift y Kelce, particularmente las exigencias organizativas y de seguridad.

Las acusaciones sobre el comportamiento de Taylor Swift corresponden principalmente a versiones de terceros cuya identidad permanece reservada, por lo que sus afirmaciones no constituyen hechos comprobados.