La artista denunció que los responsables consiguieron acceder a sus recursos financieros, dejándola además con una deuda bancaria y preocupada por su seguridad.

La reconocida violinista y actriz mexicana Olga Breeskin atraviesa una complicada situación económica y personal después de convertirse en víctima de un fraude bancario perpetrado por personas que utilizaron la identidad de Daddy Yankee para ganarse su confianza.

Durante una entrevista concedida al programa de espectáculos Ventaneando, la también bailarina explicó que todo comenzó el pasado 13 de octubre, cuando recibió un mensaje de una persona que aseguraba ser el reconocido intérprete puertorriqueño. El supuesto cantante manifestó interés en conocer los proyectos que desarrollaba actualmente la artista.

La comunicación no despertó sospechas inicialmente, debido a que ambos profesan la religión cristiana. Breeskin consideró natural que el reguetonero quisiera establecer contacto con ella para conversar sobre sus iniciativas y eventualmente colaborar en alguna actividad de carácter altruista.

Durante el intercambio de mensajes, la mexicana explicó que uno de sus principales objetivos era impulsar un proyecto de enseñanza musical destinado a niños y jóvenes, mediante el cual busca compartir sus conocimientos y experiencia como violinista.

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Los delincuentes aprovecharon esta información para ofrecerle una supuesta donación económica que contribuiría al desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, durante las conversaciones también aseguraron disponer de información relacionada con su cuenta en Chase, una institución bancaria estadounidense.

Aunque aquella afirmación posteriormente adquirió especial relevancia para la artista, en ese momento no identificó las posibles señales de alerta. La confianza depositada en quien creía que era Daddy Yankee terminó convirtiéndose en una oportunidad para los responsables del fraude bancario.

Breeskin aseguró que desconoce cómo consiguieron acceder a su cuenta y realizar los movimientos financieros. Cuando descubrió lo sucedido, no solamente había perdido el dinero disponible, sino que también registraba un saldo negativo.

“Fueron más de 10 mil dólares y ahora le debo al banco mil 500 dólares”, explicó la violinista al revelar la magnitud de las pérdidas económicas y las obligaciones financieras derivadas del engaño.

La situación, sin embargo, trascendió el ámbito económico. Durante su intervención televisiva, la artista relató que comenzó a recibir comunicaciones intimidatorias que incrementaron su preocupación por las posibles consecuencias de haber establecido contacto con estas personas.

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Según su testimonio, los responsables le enviaron fotografías de su vivienda y de la iglesia a la que asiste habitualmente, asegurándole que conocían información relacionada con sus actividades personales y los lugares que frecuenta.

“Eso se llama acoso, extorsión”, manifestó Breeskin, visiblemente afectada al recordar los mensajes que recibió después de descubrir que había sido engañada.

Ante estas circunstancias, la intérprete aseguró que presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. No obstante, reconoció que continúa experimentando temor por su integridad y por el alcance de la información personal que aparentemente poseen los responsables.

La mexicana también aprovechó su aparición televisiva para solicitar que su experiencia llegue a conocimiento de Daddy Yankee, con la intención de advertirle sobre la utilización indebida de su nombre para cometer presuntos delitos.

Su llamado busca igualmente prevenir que otras personas sean víctimas de engaños similares, particularmente cuando los responsables recurren a las creencias religiosas, las iniciativas solidarias y la admiración hacia determinadas celebridades para establecer vínculos de confianza.

El caso de Olga Breeskin evidencia los riesgos asociados con la suplantación de identidad de figuras públicas mediante comunicaciones digitales. La violinista insistió en la importancia de divulgar lo sucedido para evitar que otras personas atraviesen circunstancias semejantes.

Mientras enfrenta las consecuencias económicas del fraude y espera que las autoridades esclarezcan los hechos, la artista mantiene su preocupación por las amenazas denunciadas y por el uso fraudulento de la identidad del cantante puertorriqueño.