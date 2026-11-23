Las declaraciones sobre su frente fueron compartidas sin señalar responsables ni anunciar planes para someterse a intervención estética.

Britney Spears volvió a hablar de las críticas que ha recibido sobre su apariencia física, esta vez señalando directamente a sus antiguas parejas. La cantante aseguró que todos los hombres con quienes mantuvo relaciones sentimentales le recomendaron modificar su frente mediante procedimientos estéticos e implantes capilares.

La intérprete de Toxic, de 44 años, hizo la revelación el sábado 21 de noviembre mediante un video publicado en Instagram. En las imágenes aparece sentada en un avión, mientras juega con su cabello frente a la cámara. El mensaje que acompañó la grabación concentró sus cuestionamientos sobre los comentarios de sus exparejas.

“¡Tengo una frente realmente grande! Todos los hombres con los que he salido me han dicho que me opere y me ponga implantes de cabello para que mi frente no sea tan grande... ¿Por qué los hombres son unos imbéciles?... ¡SOLO DIGO!”, escribió la artista.

Spears no identificó a ninguno de los hombres a los que aludía ni precisó cuándo recibió esas recomendaciones. Entre sus relaciones conocidas figuran Justin Timberlake y Jason Trawick, además de sus exesposos Jason Alexander, Kevin Federline y Sam Asghari. Sin embargo, la publicación no permite atribuir comentarios específicos a ninguno de ellos.

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La cantante terminó su reflexión con otra frase: “PD: Hablando tonterías, de todas formas todos morimos al final”. Al finalizar el video, sacó la lengua e hizo gestos hacia la cámara. Su intervención se sumó a otras publicaciones personales difundidas durante el mismo fin de semana.

En una segunda grabación desde el avión, Britney Spears contó que viajaba al Reino Unido para trabajar en una nueva línea de joyería. También explicó que consideraba cambiar el nombre de ese proyecto por la posibilidad de que su denominación generara interpretaciones relacionadas con el peso de las personas.

“No quiero ofender a nadie llamándolo B Tiny, porque sé lo crueles que pueden ser las personas con quienes tienen sobrepeso o están por debajo de su peso. Hay tantos juicios por parte de los demás que me entristeció... eso fue cosa del año pasado”, expresó.

Al describir su colección, adelantó que incluiría una espada japonesa y vinculó ese diseño con la protección y la fortaleza femenina. “Es justicia para las mujeres de todo el mundo que alguna vez se han sentido asustadas, indignas, inferiores o profundamente heridas. La espada representa una fuerza que puede permitir que una mujer finalmente sea vulnerable y se sienta cómoda en su propia piel. ¡Porque se siente protegida!”, escribió.

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Sus publicaciones llegaron después de otros mensajes sobre conflictos familiares. A comienzos de noviembre, la artista había cuestionado a su hermana Jamie Lynn Spears y a su exesposo Kevin Federline. “Me hicieron sentir como una esclava y tienen todos esos secretos sobre las cosas que hicieron a mis espaldas, ¡y lo único que hice fue trabajar para mi padre! ¡Encontraré una nueva familia!”, manifestó.

Posteriormente, difundió una disculpa familiar que terminó eliminando. “Me siento muy bendecida de tener una familia tan hermosa... Lamento mucho haber sacado a relucir problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón... Así es como amo y, cuando los amo, REALMENTE los amo”, señaló.

También reconoció sus reacciones: “Mi terquedad es infantil y vergonzosa. En cualquier caso, les pido disculpas a mi familia por mencionar esos recuerdos, pero en realidad nunca he hablado con ellos cara a cara sobre eso... ¡Sinceramente, es porque los extraño muchísimo!”.