La entidad explicó que cuenta con dos direcciones especializadas dentro del nivel asesor: la Dirección de Asesoría Económica y Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica.

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República aclaró que los cargos de asesoría que forman parte de su estructura institucional corresponden a categorías técnicas y profesionales, y no a posiciones de asesoría personal o política, como podrían interpretarse por su denominación.

La entidad explicó que cuenta con dos direcciones especializadas dentro del nivel asesor: la Dirección de Asesoría Económica y Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica. Los profesionales que trabajan en estas dependencias están clasificados como asesores económicos y asesores legales, respectivamente.

Según la Contraloría, la primera dirección brinda apoyo en asuntos económicos, financieros y presupuestarios, mientras que la segunda analiza actuaciones administrativas y procesos relacionados con la contratación pública, incluyendo licitaciones y adjudicaciones, de acuerdo con las normas vigentes.

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Para ocupar estas posiciones se deben cumplir requisitos académicos específicos. En el área económica se exige formación superior en economía, banca y finanzas, contabilidad o carreras afines, mientras que en el ámbito jurídico se requiere ser abogado con idoneidad profesional.

La institución también destacó que los funcionarios clasificados en estas categorías tienen una antigüedad promedio de 12 años y una edad promedio de 49 años. Además, señaló que la mayoría pertenece a la carrera de servidores públicos de la Contraloría y ha desempeñado durante años funciones técnicas vinculadas con las responsabilidades constitucionales y legales de la entidad.

Con esta aclaración, la Contraloría busca precisar que la denominación de asesor responde a la naturaleza de las funciones que desempeñan estos profesionales y no implica que se trate de asesores personales, políticos o de libre designación.