Las personas diagnosticadas recibieron tratamiento; sin embargo, algunas no completaron las dosis indicadas, por lo que las autoridades mantienen acciones para localizarlas y garantizar que reciban la medicación.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que el brote de malaria registrado en Merca Panamá y sus alrededores ya está controlado, luego de que se realizaran pruebas a trabajadores del área, cuyos resultados fueron negativos.

"La labor nuestra fue controlar un brote de malaria que se dio en esta área y en Camino de Cruces. Ya no están aumentando los casos, se hicieron pruebas en el área y no salió ninguna positiva", expresó.

En los últimos meses se detectaron más de 200 casos de malaria en esta zona. Las personas diagnosticadas recibieron tratamiento; sin embargo, algunas no completaron las dosis indicadas, por lo que las autoridades mantienen acciones para localizarlas y garantizar que reciban la medicación.

Boyd Galindo agregó que los últimos reportes reflejaron un incremento de apenas tres o cuatro casos, algunos relacionados con personas que acudían al mercado durante las tardes y las noches, periodo en el que se registra mayor actividad de los mosquitos transmisores.

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El Minsa también mantiene vigilancia sobre personas que residen en los alrededores del mercado y otras que se trasladaron a diferentes puntos del país, como parte de las medidas para contener la enfermedad.

El ministro explicó que, tras identificar los contagios en Merca Panamá, se determinó que aproximadamente el 70% de los afectados eran trabajadores informales. Ante esta situación, se habilitaron puestos de atención y toma de muestras de laboratorio para reforzar la detección y el seguimiento de posibles casos.

El titular de Salud aseguró que la población puede acudir al mercado a realizar sus compras con tranquilidad y aprovechar los precios que ofrecen los comerciantes. Explicó que el mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, tiene mayor actividad durante la noche, principalmente después de las 6:00 p.m.

Sobre el fallecimiento de una menor por meningitis, el ministro indicó que se trató de un caso de una niña trasladada desde Penonomé hacia la ciudad de Panamá y descartó que exista una alerta sanitaria por esta enfermedad.

Añadió que durante 2026 se han detectado 91 casos de meningitis en el país, de los cuales cuatro han terminado en fallecimientos.

Información de Meredith Serracín