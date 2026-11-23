Actualmente, Libia está dividida entre un gobierno respaldado por la ONU, con sede en Trípoli, en el oeste del país, y una administración rival en Bengasi, en el este.

El gobierno libio de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, condenó este lunes los ataques reivindicados por Ucrania contra buques rusos cerca de Bengasi y exigió explicaciones a Kiev.

Los ataques del domingo se produjeron en medio de la intensificación de los ataques de Ucrania contra Rusia lejos de las líneas del frente de guerra.

La cancillería del gobierno de Unidad Nacional afirmó que observa "con gran preocupación y condena las declaraciones del presidente ucraniano sobre la realización de operaciones militares dirigidas contra buques rusos en las cercanías de la ciudad de Bengasi", e instó a las autoridades ucranianas "a proporcionar aclaraciones oficiales".

"El ministerio condena categóricamente la realización de cualquier operación militar extranjera dentro del territorio o las aguas territoriales de Libia", añadió.

Actualmente, Libia está dividida entre un gobierno respaldado por la ONU, con sede en Trípoli, en el oeste del país, y una administración rival en Bengasi, en el este.

Las autoridades del este también pidieron el lunes a las Naciones Unidas que investigaran las afirmaciones de que fuerzas ucranianas estaban presentes en el oeste del país.

La administración del este, con sede en Bengasi, afirmó que los ataques violaron la soberanía libia y pidió una investigación internacional sobre "los informes relativos a la presencia de personal, expertos o unidades militares ucranianas" en el oeste de Libia.

Bengasi citó información que sugería que fuerzas ucranianas podrían estar presentes en "zonas alrededor de Misrata, Zawiya y otros posibles lugares".

La administración oriental también dijo que llevaría a cabo su propia investigación sobre los ataques a los buques junto con Rusia.