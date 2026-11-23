La Liga Mexicana del Pacífico suspende en su totalidad los tres encuentros programados en Guasave tras registrarse enfrentamientos armados, bloqueos y quema de vehículos en el municipio.

Panamá/La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación definitiva de la serie de tres partidos entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, como medida preventiva ante la situación de violencia e inseguridad que se registró en el municipio de Guasave, México.

La decisión, comunicada el sábado 21 de noviembre de 2026, dejó sin efecto los encuentros programados entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, luego de que el primer compromiso tuviera que ser suspendido por motivos de seguridad.

El incidente ocurrió la noche del viernes en el Kuroda Park, cuando el partido llegó a la tercera entrada y fue interrumpido tras reportarse enfrentamientos armados en distintos sectores de la localidad. Ante el panorama, las personas que se encontraban en el estadio, entre ellas aficionados, jugadores, periodistas y personal de los equipos, permanecieron resguardadas dentro del recinto como medida de protección.

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Aunque los hechos violentos no se produjeron en las inmediaciones del estadio, las autoridades desplegaron operativos de seguridad en diferentes puntos del municipio, luego de registrarse bloqueos de vías y vehículos incendiados.

Ante esta situación y siguiendo las recomendaciones de las autoridades municipales, la directiva de la LMP, encabezada por su presidente Salvador Escobar, determinó cancelar los dos encuentros restantes de la serie, correspondientes al sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

En su comunicado, el circuito mexicano reiteró que la prioridad es proteger la integridad física de los aficionados, jugadores y trabajadores, bajo el compromiso de promover un «béisbol por la paz».

Por el momento, la Liga Mexicana del Pacífico no ha informado si los tres compromisos serán reprogramados ni ha establecido nuevas fechas para su celebración.

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Panameños que han dejado huella en ambas organizaciones

La cancelación de esta serie también trae a la memoria el paso de peloteros panameños por las dos organizaciones, quienes tuvieron la oportunidad de representar al béisbol nacional en el circuito mexicano.

En el caso de los Algodoneros de Guasave, uno de los panameños más recientes en vestir su uniforme fue el lanzador relevista Enrique Burgos, quien integró el bullpen durante la temporada 2023-2024. También figura Luis Durango, quien tuvo participación con la organización en años anteriores.

Por su parte, los Venados de Mazatlán también han contado con representación panameña. Entre los nombres que destacan están el lanzador Paolo Espino que formó parte de la historia de la novena sinaloense.

De esta manera, ambas franquicias mantienen un vínculo con el béisbol panameño, a través de jugadores que llevaron el talento nacional a una de las principales ligas profesionales de béisbol de México.